Fare colazione dopo le 9 è associato a un rischio maggiore del 59% di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a chi consuma il primo pasto della giornata prima delle 8:00. A queste conclusioni è arrivato uno studio pubblicato sull’International Journal of Epidemiology.

La ricerca ha seguito più di 100.000 partecipanti e i risultati mostrano che per ridurre il rischio di diabete non basta solo cambiare ciò che si mangia, ma anche l’orario in cui lo si fa. Nel loro insieme, viene promosso l’uso della crononutrizione (cioè l’associazione tra dieta, ritmi circadiani e salute) per prevenire il diabete di tipo 2 e altre malattie croniche.

“Sappiamo che l’orario dei pasti gioca un ruolo chiave nella regolazione dei ritmi circadiani e nel controllo del glucosio e dei lipidi, ma pochi studi hanno studiato la relazione tra l’orario dei pasti o il digiuno e il diabete di tipo 2”, afferma Anna Palomar-Cros, ricercatrice ISGlobal e prima autrice di lo studio.

Saltare la colazione altro fattore di rischio

“Biologicamente, questo ha senso, poiché è noto che saltare la colazione influisce sul controllo del glucosio e dei lipidi, nonché sui livelli di insulina”, spiega Palomar-Cros. “Questo è coerente con due meta-analisi che concludono che saltare la colazione aumenta il rischio di diabete di tipo 2”, aggiunge.

Cenare tardi aumenta il rischio di diabete di tipo 2

Il team di ricerca ha anche scoperto che cenare tardi (dopo le 22:00) sembra aumentare il rischio, mentre mangiare più frequentemente (circa cinque volte al giorno) è associato a una minore incidenza della malattia.

“I nostri risultati suggeriscono che un primo pasto prima delle 8:00 e un ultimo pasto prima delle 19:00 possono aiutare a ridurre l’incidenza del diabete di tipo 2”, conclude Manolis Kogevinas, ricercatore ISGlobal e coautore dello studio. Lo stesso team di ISGlobal aveva già fornito prove sull’associazione tra una cena anticipata e un minor rischio di cancro al seno o alla prostata. Fonte: Medical X Press.