Cereali integrali e frutta al posto degli zuccheri semplici per ridurre peso

Sostituire amidi e zuccheri semplici come i carboidrati raffinati o le bevande zuccherate con cereali integrali e frutta potrebbe ridurre l’aumento di peso tipico della mezza età. Consumare invece carboidrati provenienti da cereali raffinati, verdure amidacee come le patate, cibi industriali come bibite e merendine può portare a un maggiore aumento di peso.

E’ quanto evidenzia uno studio statunitense pubblicato sul British Medical Journal – The BMJ, condotto da Walter Willett, della Harvard TH Chan School of Public Health, di Boston. Per i ricercatori i loro risultati “evidenziano l’importanza potenziale della qualità e dell’origine dei carboidrati per la gestione a lungo termine del peso, specialmente per le persone con peso corporeo eccessivo”.

Come è stato svolto lo studio

Il team di ricercatori ha portato avanti un follow-up di 24 anni, sui dati relativi a 136.432 uomini e donne di età under-65 anni. I partecipanti hanno completato questionari su caratteristiche personali, storia medica, stile di vita e altri fattori correlati alla salute all’inizio dello studio, e poi ogni 2-4 anni. I risultati mostrano che, in media, i partecipanti hanno preso 1,5 kg ogni quattro anni, per un totale medio di 8,8 kg in 24 anni.

Cosa evidenzia lo studio

Dalla ricerca è emerso che un aumento di 100 grammi al giorno di amido o zucchero aggiunto è legato a un aumento di peso di 1,5 kg e 0,9 kg in quattro anni, mentre un aumento di 10 grammi al giorno di fibra è stato associato a una diminuzione di peso di 0,8 kg. Aumentare il consumo di carboidrati da cereali integrali porta a 0,4 kg in meno di aumento di peso per ogni aumento di 100 grammi al giorno; con il consumo di frutta si hanno 1,6 kg in meno di aumento di peso per ogni aumento di 100 g/giorno e per le verdure non amidacee come broccoli, carote e spinaci 3 kg in meno di aumento di peso per ogni aumento di 100 g/giorno.

Se invece si aumenta il consumo di carboidrati da cereali raffinati si guadagnano 0,8 kg in più di aumento di peso per ogni 100 grammi al giorno e quello di verdure amidacee come piselli, mais e patate a 2,6 kg in più porta a un aumento di peso per ogni aumento di 100 g/giorno. FONTE ANSA.