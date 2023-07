Acqua calda e limone al mattino, dentisti bocciano il rituale delle celebrities

Bere acqua calda e limone al mattino è diventato un rituale per milioni persone, incluse star del calibro di Jennifer Aniston e Beyoncé. Tuttavia, i dentisti bocciano questa pratica, soprattutto per la salute della bocca. “Acqua calda e limone vengono ripetutamente venduti a torto come toccasana per molteplici condizioni di salute”, afferma la dentista Hannah Woolnough, portavoce della British Dental Association. “Ma ciò che è così allarmante è il danno che questa abitudine può fare ai tuoi denti, che in molti casi è permanente e non può essere invertita”.

Il dentista Nilesh Parmar, che gestisce Parmar Dental nell’Essex, concorda: “Conosco così tanti pazienti che bevono acqua e limone e vorrei davvero che non lo facessero. Lo fanno nell’errata convinzione di scegliere un’opzione salutare perché è quello che sentono”. Non solo può essere dannoso per i denti, ma non c’è nulla a sostegno dell’idea che bere acqua calda e limone possa “purificare” o “disintossicare” il fegato, sottolinea il professor David Lloyd, chirurgo epatico consulente presso la Leicester Royal Infirmary.

Acqua calda e limone al mattino inutili per disintossicare il fegato

“Per ‘disintossicare’ il fegato – come dice erroneamente la frase – o meglio guarire i danni al fegato, devi smettere di fare le cose che lo fanno lavorare così duramente e causare problemi in primo luogo come bere alcolici o assumere farmaci, a meno che non sia necessario per trattare problemi di salute. Questo, insieme a bere circa due litri di acqua al giorno, manterrà il fegato sano. Un bicchiere di acqua calda e limone non può raggiungere questo obiettivo. Inoltre, il lavoro del fegato è quello di disintossicarsi, non esiste qualcosa come ‘disintossicare’ il fegato stesso. Non ci sono prove di secrezioni extra gastriche o di una maggiore peristalsi”, dice, aggiungendo che i limoni non hanno particolari benefici rispetto ad altri alimenti a base vegetale.

“L’unica cosa per cui l’acqua e il limone fanno bene è sostituire i liquidi, necessari per mantenere il corpo idratato, ma questo dipende dall’acqua, non dal limone”, dice. Inoltre, le persone suscettibili al reflusso – dove l’acido e altri contenuti dello stomaco vengono riportati in gola – scopriranno che l’acqua di limone esacerba il problema perché è acida“. Fonte: Daily Mail.