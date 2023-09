A che ora allenarsi per dimagrire? Se hai in programma di perdere peso e vuoi farlo nel modo più efficace possibile, potresti voler considerare l’orario in cui fai esercizio. Secondo una recente ricerca, c’è un orario preciso che potrebbe essere la scelta migliore per raggiungere i tuoi obiettivi di perdita di peso. Scopriamo cosa ha scoperto la scienza su questo argomento.

Le raccomandazioni attuali sull’attività fisica suggeriscono di fare almeno 150 minuti di esercizio di intensità moderata ogni settimana. Inoltre, gli esperti sottolineano che ulteriori benefici possono essere ottenuti con l’allenamento con i pesi e l’impegno in oltre 5 ore di esercizio ogni settimana.

Una ricerca condotta dalla Franklin Pierce University ha cercato di risolvere il dibattito sull’orario migliore per l’esercizio fisico per la perdita di peso. Lo studio ha coinvolto 5.285 partecipanti ed è basato sui dati del National Health and Nutrition Examination Survey dei Centers for Disease Control and Prevention.

A che ora allenarsi? Cosa dice lo studio

Lo studio ha concluso che le ore tra le 7:00 e le 9:00 del mattino sono le più favorevoli per l’attività fisica, sia di intensità moderata che vigorosa, quando si tratta di perdere peso. I partecipanti che si allenavano al mattino erano in media 10-13 anni più giovani degli altri gruppi e, in gran parte, erano donne.

La maggior parte di coloro che si allenavano al mattino erano anche di origine bianca non ispanica, avevano un’istruzione universitaria e non avevano mai fatto uso di tabacco o alcol. Sorprendentemente, gli sportivi mattinieri hanno anche dichiarato di seguire una dieta più salutare e di consumare meno cibo durante il giorno rispetto ad altri gruppi.

Prospettive Future

In sintesi, questa ricerca fornisce una nuova prospettiva sull’orario migliore per l’attività fisica quando si cerca di perdere peso. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati, gli esperti sono ottimisti riguardo alla possibilità che allenarsi al mattino possa avere un impatto positivo sulla perdita di peso.

In ogni caso, è importante ricordare che l’orario migliore per allenarsi è quello che si adatta meglio alla tua routine e al tuo stile di vita. L’importante è impegnarsi costantemente nell’attività fisica e seguire una dieta sana per raggiungere i tuoi obiettivi di perdita di peso.