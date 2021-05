Un siero viso che, oltre ad essere antietà, migliorerà le prestazioni della tua protezione solare. L’idea di utilizzare antiossidanti e vitamina C per la cura della pelle esiste fin dall’età d’oro di Hollywood (Marilyn Monroe ha presumibilmente strofinato sul suo viso decine di fragole ricche di antiossidanti). Ma raramente un prodotto per la cura della pelle diventa essa stessa una celebrità. Questo invece è il caso di SkinCeuticals CE Ferulic Acid, un leggendario siero viso amato a Hollywood e che vanta migliaia di clienti soddisfatti in tutto il mondo.

Ebbene, sto testando questo siero viso da mesi e capisco perfettamente l’hype. Nonostante il profumo notoriamente pungente (non preoccuparti, si dissolve in pochi istanti), l’acido ferulico CE è semplicemente il miglior siero viso alla vitamina C che abbia mai provato. La mia pelle spenta e con molte imperfezioni, appare più luminosa che mai ogni volta che applico questo siero viso sulla pelle.

La formula del siero viso CE ferulic di SkinCeuticals

Ciò cge distingue il siero SkinCeuticals da tutti gli altri, è l’alta concentrazione dei suoi ingredienti omonimi, ovvero l’acido ferulico e le vitamine C ed E, che proteggono la pelle dai radicali liberi creati dai danni dei raggi UV, dalla luce blu e dall’inquinamento atmosferico.

I radicali liberi sono fondamentalmente atomi instabili che causano danni ossidativi alle cellule della pelle e che portano a segni di invecchiamento come rughe e perdita di elasticità. La vitamina C può migliorare la situazione neutralizzando i radicali liberi, mentre l’acido ferulico agisce come stabilizzatore antiossidante della vitamina C. Poi c’è la vitamina E, un ingrediente idratante che fornisce lipidi grassi che aiuta a ripristinare i danni alla barriera cutanea.

Questo siero viso diventa così un passaggio mattutino fondamentale in ogni routine quotidiana per la cura della pelle. Svolge un ruolo fondamentale nella formazione del collagene. Inoltre funziona in combinazione con la protezione solare e i retinoidi per massimizzare una routine di cura della pelle completa.

CORRELATO: Questa acqua micellare amata da modelle e celebrity è l’unica che non irrita la mia pelle sensibile

L’acido ferulico nel siero di SkinCeuticals ha effettivamente benefici di protezione solare e ne aumenta l’efficacia. E sappiamo tutti quanto sia importante proteggere la pelle dai raggi dannosi, giusto? Quindi indossare entrambi al mattino (prima il siero, poi la protezione solare) ti protegge ulteriormente dai danni UV.