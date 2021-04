Ormai da un anno ho completamente smesso di usare le salviettine struccanti per passare a un’acqua micellare detergente. Usavo salviettine struccanti da tantissimi anni, ma negli ultimi tempi la mia pelle è diventata più sensibile del solito e ho iniziato a sviluppare allergie. Dal momento che tantissime modelle e celebrity come Rosie Huntington-Whitely o Drew Barrymore amano alla follia l’acqua micellare Sensibio H2O di Bioderma, ho pensato che valesse la pena una prova. Dopo i primi utilizzi, ho capito perché c’è questo hype pazzesco intorno a questa acqua micellare.

Se non hai mai sentito parlare di questo prodotto prima, probabilmente ti starai chiedendo: che cos’è l’ acqua micellare? Si tratta semplicemente di un detergente a base d’acqua, senza sapone. Questo prodotto è formato da acqua purificata, composti idratanti come la glicerina e tensioattivi che formano le micelle, molecole che rimuovono naturalmente lo sporco e il trucco dalla pelle.

Ogni sera, verso poca acqua micellare Bioderma su un dischetto stuccante e lo passo sul viso per rimuovere trucco, sporco e altre impurità. Da quando sono passata a questo prodotto, non ho avuto arrossamenti, irritazioni o reazioni allergiche e la mia pelle non si è mai sentita più pulita.

E non sono certo l’unica ad essersi innamorata di questo detergente delicato per il viso. L’acqua micellare Bioderma Sensibio H2O è tra gli struccanti per il viso più venduti su Amazon e ha quasi 13.000 valutazioni a cinque stelle.

Leggi anche: Questo siero di vitamina C in polvere trasforma qualsiasi crema in eccellente antietà

La truccatrice Kelsey Deenihan, la cui lista di clienti include star come Lucy Hale, Reese Witherspoon e Millie Bobby Brown, ha detto di amare questo prodotto. “Bioderma rimuove efficacemente il trucco senza irritare la pelle”, ha detto una volta al magazine InStyle. “Può essere utilizzato su tutti i tipi di pelle, quindi è un ottimo prodotto da avere nel mio kit per il trucco. Mi piace anche che non sia profumato e che non influenzi il pH naturale della pelle”.

Considerando che un flacone da 500ml costa poco più di 10 euro, vale davvero una prova.