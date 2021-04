Un siero viso rimpolpante che, chi lo usa già. lo chiama “botulino in bottiglia”. In commercio ormai esistono una miriade di prodotti antietà tra cui scegliere. Cerotti adesivi per levigare le rughe, strumenti di bellezza approvati dalle celebrità, maschere viso specifiche offrono tutti un percorso unico per cercare di prevenire gli effetti dell’invecchiamento. Ma se sei una di quelle persone che, come me, preferisce seguire un semplice regime di cura delle pelle, sappi che ci sono i prodotti giusti anche per te.

Alcune formule ormai offrono risultati così performanti che le persone le paragonano persino ai trattamenti professionali. Basta pensare al siero viso rimpolpante Keep Young And Beautiful di Ren Skinare.

Si tratta di un siero viso rimpolpante così efficiente che, chi lo usa già, si dice incredibilmente sorpreso della capacità di questo prodotto di rimpolpare e tonificare istantaneamente la pelle del viso. Tanto che, alcuni revisori, lo chiamano addirittura “botulino in bottiglia”.

Il gel-siero può essere utilizzato su tutti i tipi di pelle (inclusa quella sensibile). Aiuta a levigare le linee sottili e le rughe e a lenire gli arrossamenti. I suoi due ingredienti principali – acido ialuronico ed estratto di alghe rosse – aumentano l’idratazione, l’elasticità e la tonicità anche delle pelli più mature.

Il marchio consiglia di massaggiare delicatamente metà di una pipetta ogni giorno su viso e collo, seguito dalla crema idratante preferita. I revisori dicono che questo siero viso rimpolpante è un primer perfetto anche per il trucco, poiché lascia la pelle liscia e luminosa.

CORRELATO: La crema idratante di Kiehl’s è la chiave per una pelle liscia e luminosa

Sul sito americano del marchio, molti acquirenti si dichiarano sbalorditi di quanto questo prodotto sia efficace. Molti concordano sul fatto che questo siero viso rimpolpante fa proprio quello che promette. La pelle è “più tesa e luminosa” e appre “cinque anni più giovane” pochi minuti dopo aver applicato il prodotto.

“Quando ho compiuto 40 anni volevo inserire nella mia skincare qualcosa che aiutasse a rimpolpare e rassodare la mia pelle”, ha scritto un recensore. “Questo lo fa perfettamente! Non ho avuto alcuna irritazione o sfogo. Sto finendo il mio primo flacone e ne ho un altro pronto per l’uso. Due gocce sono tutto ciò che serve per tutto il ​​viso”.

Che dire, dai una chance anche tu a questo siero viso rimpolpante su cui giurano centinaia di utenti. E’ disponibile sul sito di Notino a meno di 35 euro.