Un siero viso antimacchie che merita di essere segnalato. Il siero viso anti macchia CAUDALIE Vinoperfect illuminante, è perfetto per illuminare il colorito spento.

Riduce le macchie esistente e previene il formarsi di nuove, risaltando la luminosità dell’incarnato.

Noi lo abbiamo provato e vale assolutamente una prova.

Non so voi, ma io sono un po’ ossessionata quando si parla di sieri. La mia skincare serale prevede una vasta quantità di prodotti. In famiglia sono conosciuta come una piccola chimica che ama mischiare creme di tutti i tipi.

Probabilmente, conosco di più sui benefici di un buon siero alla vitamina C che sui benefici degli integratori di questa vitamina.

Ma negli ultimi due mesi mi sono ritrovata ad utilizzare sempre meno sieri, dopo aver scoperto un prodotto che sembra fare davvero il suo lavoro.

Sto parlando del siero antimacchie Vinoperfect di Caudalie. Un prodotto di punta del marchio di bellezza francese, che ha compiuto il suo 15esimo compleanno.

Secondo Caudalie, un flaconcino di questo siero anti macchia viene venduta ogni 30 secondi in tutto il mondo. Ed è anche il siero numero uno più venduto nelle farmacie francesi dal 2008.

Considerando quanto siano famosi i francesi per la cura della pelle, già questo dovrebbe rassicurarti sull’efficacia di questo siero antimacchie.

Per essere considerato da anni un prodotto di punta della maison, qualcosa di buono deve esserci in questo siero anti macchia.

La sua formula prevede un’alta concentrazione di viniferina, un ingrediente brevettato Caudalie realizzato dall’estratto di linfa di vite. Questo ingrediente aiuta a schiarire e correggere le macchie scure e nel complesso fa apparire la pelle più liscia e luminosa. La viniferina è 62 volte più efficace della vitamina c e protegge anche le pelli più sensibili.

Da quando ho iniziato a usare questo prodotto due volte al giorno – mattina e sera – circa due mesi fa, ho notato un cambiamento nella mia pelle.

Le macchie scure hanno iniziato a schiarirsi e le imperfezioni che avevo sulla pelle sono meno visibili.

Molti altri clienti, sul sito di Caudalie, segnalano risultati positivi simili ai miei:

“Siero fantastico! Esalta la luminosità della pelle con un fresco e delicato profumo, attenua le macchie. Lo consiglio vivamente!!” ha scritto un cliente.

“Post adolescenza, ero piena di macchie da brufoli e acne. Ho scoperto questo prodotto leggendo su internet e.. che dire.. lo utilizzo da ANNI… sono assolutamente dipendente! Il miglior prodotto di sempre.. l’ho consigliato a tutte le mie amiche e ancora oggi mi ringraziano!!”

Un altro cliente scrive: “Adoro questo siero che utilizzo regolarmente da anni! È leggero ma ha proprietà idratanti e Anti macchia straordinarie”

Posso onestamente affermare che questo siero antimacchie entrerà a far parte della mia skincare regolarmente. Per 42 euro, penso che ne valga davvero la pena. Dopotutto si tratta di un investimento.

Acquista ora: 42,17 €; amazon.it