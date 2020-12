Innamorarsi di un prodotto per la cura della pelle non è facile, soprattutto se si parla di siero antietà. Sì, ci sono quelli che dimostrano di essere buone scelte, ma il più delle volte i prodotti non fanno quella differenza che ci si aspetta. Così, quando senti parlare sempre più persone di un siero antietà che sembra davvero fare il suo lavoro, non vedi l’ora di provarlo. Per poi scoprire, ahimè, che non si tratta certo di un prodotto economico ma di un siero di bellezza che costa ben 130 euro.

Ebbene, allora scalda le dita sulla tastiera perché in occasione dei saldi di mezza stagione, il siero antietà che cambia la vita (stando almeno alle recensioni di chi lo ha già comprato) è scontato del 30%.

Stiamo parlando del siero Essential Fx Acyl-Glutathione Deep Crease di Perricone MD.

Il nome sembra uscito da un libro di testo di chimica, ma il marchio descrive l’acil-glutatione come tre amminoacidi che si combinano per creare il glutatione, il principale antiossidante del nostro corpo. Secondo Perricone MD, questo ingrediente incredibile aiuta a ridurre l’aspetto delle rughe e migliorare la pelle fragile e invecchiata proteggendo, riparando e disintossicando la superficie.

Leggi anche: La regina Elisabetta usa questa crema da 15 euro.

In qualità di redattrice di bellezza, ho trascorso innumerevoli ore ascoltando dermatologi che sembrano tutti avere lo stesso consiglio antietà: per prevenire rughe e segni dell’età, usa quotidianamente crema solare e crema idratante.

A parte questi consigli sempre validi, il siero antietà di Perricone sembra essere quel prodotto di bellezza da avere sempre a portata di mano. Funziona come riempitivo per alleviare le linee sottili e dona freschezza e turgore alla pelle.

Un acquirente ha scritto: “Ho 46 anni e il siero ha un effetto lifitng che pensavo solo il botox potesse dare! Le rughe d’espressione? Completamente levigate! Grazie Perricone!”. Un altro utente ha scritto: “Lo utilizzo tutti i giorni. Collo e viso. L’ho conosciuto nel 2005 e d’allora non ne ho più fatto a meno. Ad una certa età i segni del tempo sono inevitabili, ma questa è una vera e propria soluzione miracolosa”.

Leggi anche: Questo siero viso corregge l’incarnato in un solo step.

L’unico inconveniente? Che questo siero, di solito, costa 130 euro, quindi non rientra nel budget della maggior parte di noi. Ma in questi giorni il sito sta facendo degli sconti straordinari e adesso puoi aquistare il siero antietà con il 30% di sconto, pagandolo 90 euro. E quando confronti questo prezzo con quello del Botox, non c’è motivo per cui non dargli una chance.