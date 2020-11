Anche la regina Elisabetta II ha i suoi prodotti di bellezza di riferimento e sappiamo che tra i brand prediletti della sovrana c’è Elizabeth Arden.

Si dice che la regina mantenga la sua pelle idratata con la Eight Hour Cream, che farebbe miracoli contro la cute disidratata.

Può essere usata per modellare le sopracciglia, aggiungere lucentezza alle guance, idratare le mani secche, ammorbidire le cuticole, lenire una zona arrossata.

Sul sito delle profumerie Douglas può essere acquistata al prezzo di 15,99 euro, scontata dagli iniziali 26,95 euro.

Per avere delle mani al top potete spalmare sul palmo e sul dorso la crema e poi avvolgere il tutto per 10 minuti in un asciugamano caldo.

Per i piedi invece massaggiare la crema sui piedi, indossando poi delle calze di cotone per un’idratazione ancor più profonda.

Le caratteristiche della crema.

Questo prodotto è un trattamento per la pelle che agisce sulla cute secca, spaccata o screpolata, donandole sollievo.

La crema è stata creata nel 1930 ed è diventata un successo immediato e travolgente.

Una combinazione di vaselina, beta-idrossi lenitivo per la pelle in uno dei suoi primi usi cosmetici, e di vitamina E. Ingredienti che rendono il balsamo color albicocca efficace.

Miss Arden, fondatrice dell’omonima casa di cosmetici, pare la usasse perfino per curare le zampe dei suoi cavalli di razza.

Altre celebrities fan di Elizabeth Arden.

Reese Witherspoon tiene molto alle sue amicizie e in passato ha svelato di aver regalato loro proprio la Eight Hour Cream di Elizabeth Arden.

L’attrice e la regina Elisabetta condividono dunque questa arma segreta di bellezza per una pelle al top.

Altri prodotti amati dai reali.

C’è una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato a Michelle Obama. Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel.

Tra le fan del prodotto ci sarebbero anche Jennifer Lopez, Madonna e Kim Kardashian.

A svelare il segreto di bellezza della Duchessa di Cambridge sarebbe stato il truccatore dell’ex first lady alla Casa Bianca Carl Ray, il quale ha spiegato che:

“Michelle Obama ha usato regolarmente questo gel organico su raccomandazione di Kate Middleton”.