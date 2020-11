Un siero viso miracoloso che ha anche un prezzo accessibilissimo. Come altri milioni di giovani adulti nel mondo, fin dalla mia adolescenza ho passato davvero troppo tempo davanti uno specchio a martoriare il mio viso. Il risultato, pelle imperfetta e segni che rimanevano per giorni.

La mia abitudine è diventata meno frequente con l’avanzare dell’età, ma continuo a fare affidamento sugli stessi pochi prodotti migliorare la carnagione e per cancellare le mie poco sane abitudini adolescenziali. Uno dei prodotti di cui non mi separo mai è il One Step di Stila, il siero viso per la correzione del colore dell’incarnato.

Ogni volta che uso questo siero viso, stento a credere che ancora non abbia ancora ottenuto una grande popolarità nel mondo della bellezza. La formula unica di One Step gli consente di funzionare come primer di qualità, come crema idratante colorata e siero, tutto in un unico prodotto. Contiene pigmenti che correggono il colore in verde, lavanda e pesca per ridurre tutte le imperfezioni, dalle occhiaie all’iperpigmentazione, su qualsiasi tipo di carnagione. Oltre a coprire le macchie, diminuisce la comparsa di pori e linee sottili nel tempo grazie al Complesso Minerale Biodisponibile Youth Revival di Stila.

CORTESIA STILA

Questo siero viso funziona benissimo sia che lo applichi da solo, che come primer prima del trucco. Nasconde e corregge le imperfezioni in un solo gesto.

Centinaia di acquirenti di Amazon concordano sul fatto che puoi vedere una differenza dopo un solo utilizzo, considerandolo un “prodotto miracoloso” per gli amanti della cura della pelle.

“Grazie a questo illuminante ho detto addio al fondotinta!” ha detto un recensore, che ha aggiunto: “Lo metto la mattina, mi toglie le imperfezioni e mi elimina L’effetto lucido della pelle! Un volo di terra e sto perfetta tutto il giorno! PAZZESCO”.

“Normalmente non scrivo recensioni, a meno che il prodotto non sia davvero meraviglioso! E questo prodotto è assolutamente MERAVIGLIOSO ”, ha detto un altro recensore. “Sono rimasto sbalordito la prima volta che l’ho usato. Non c’è scritto che questo prodotto Stila combatta la pelle grassa, ma per qualche motivo quando lo uso la mia pelle rimane opacata tutta la giornata”.

Un flacone di One Step Color Correcting Serum di Stila mi dura circa 1 anno, quindi direi che vale ogni centesimo che spendi. E il suo attuale prezzo di vendita di 26 euro lo rende un investimento ancora migliore.