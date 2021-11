Le maschere con farina per il viso più efficaci per migliorare il tono della pelle e idratare a fondo. Nella nostra cucina abbiamo ingredienti naturali che possono servire come rimedi casalinghi per prenderci cura della nostra pelle. È il caso delle farine che. unite ad altri componenti, aiutano a idratare, levigare e ridurre le macchie della pelle del viso. Così da migliorarne l’aspetto.

capacità esfoliante e assorbente. Lo dimostrano Quali sono i benefici delle farine? Le farine sono utilizzate nella cosmesi naturale, soprattutto, per la loro. Lo dimostrano studi effettuati nel campo della dermocosmesi o della cosmetologia naturale. Per questi motivi aiutano a purificare la pelle e possono avere un effetto schiarente, lasciando la pelle pulita e liscia. Tre delle farine più comunemente usate sono riso, farina d’avena e grano.