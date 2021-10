Naturalmente, questo non è un motivo per abbandonare l’allenamento. La chiave per mantenere la pelle liscia e pulita è seguire una buona routine di cura della pelle prima e dopo lo sport.

Tuttavia, comprendiamo che le infinite opzioni disponibili nel reparto skincare possono intimidire. Ma non preoccuparti: abbiamo selezionato suggerimenti e trucchi degli esperti per aiutarti a ottenere una pelle perfetta prima e dopo l’esercizio.

Leggi anche: Non sottovalutare la camminata per dimagrire: 6 vantaggi di questo allenamento.

Routine di cura della pelle pre allenamento

Prima di iniziare il tuo allenamento, ti consigliamo di fare queste tre cose:

Inizia detergendo la pelle

Se sei truccata, passa un detergente prima di iniziare l’allenamento. Questo è particolarmente importante se hai la pelle grassa o mista. Il trucco e il sudore ostruiscono i pori, portando a un aumento delle eruzioni cutanee, quindi è fondamentale per chi ha la pelle grassa e a tendenza acneica praticare gli allenamenti con il viso pulito e deterso. Se hai la pelle sensibile o mista, cerca un detergente delicato come Sensibio Gel Moussant. Per la pelle grassa, rimuovi il trucco con un detergente formulato per pelle a tendenza acneica, come La Roche-Posay Effaclar.

Idrata prima dell’allenamento

Se la tua pelle è particolarmente secca, potresti voler applicare una crema idratante lenitiva dopo aver lavato il viso. Per chi ha la pelle mista, la “zona T” – la fronte, il naso e il mento – tende ad essere grassa e incline all’acne, mentre altre aree sono più sensibili. Cerca una crema idratante che possa aiutare a bilanciare la tua pelle. Anche la pelle grassa o a tendenza acneica può trarre beneficio dalla crema idratante prima di una seduta di sport. Idrata la pelle con un formula leggera, per esempio a base di acqua.

Applica la protezione solare

Se hai intenzione di allenarti all’aperto, l’ SPF è fondamentale per ogni tipo di pelle. Non importa se non è più estate, dovresti applicare la protezione solare tutto l’anno. E non dimenticare un balsamo per le labbra con protezione solare.

Routine di cura della pelle post allenamento

Questi tre consigli ti aiuteranno a prenderti cura della tua pelle dopo un allenamento.

Pulisci (delicatamente) anche dopo l’allenamento

È essenziale pulire il viso subito dopo l’allenamento per evitare che sudore e sporco ostruiscano i pori. Il sudore, il sole, il calore e il vento possono essere molto irritanti per la pelle secca e sensibile. Quindi se hai la pelle sensibile, assicurati di evitare l’uso di detergenti aggressivi o abrasivi dopo un allenamento. In generale, il detergente che hai usato prima dell’allenamento andrà bene anche per la tua routine di cura della pelle post esercizio.

Idrata

Per una pelle sana, applicare una crema idratante leggera dopo la detersione. Questo ti aiuterà a ridurre i pori e a lasciare il tuo viso radioso e luminoso. Per la pelle sensibile, opta per una crema idratante lenitiva e ultraleggera, che si assorba rapidamente e non appesantisca la pelle. Per la pelle da mista a grassa che però risulta secca o irritata, usa una crema idratante all’acido ialuronico che aiuti a normalizzare la pelle e trattenere l’idratazione.

Riapplica la protezione solare, anche dopo l’allenamento

Ultimo ma non meno importante, non dimenticare di riapplicare la protezione solare dopo l’allenamento. Puoi usare la stessa crema solare che hai applicato prima dell’allenamento o cercare una crema idratante colorata con SPF 30 o superiore. Così, ti prenderai cura della tua pelle con un solo prodotto aiutandoti a semplificare la tua skincare post-allenamento.