Questo contorno occhi contiene acido ialuronico e caffeina, per idratare e ridurre il gonfiore. Conosciuto per contenere 1.000 volte il suo peso in acqua, l’acido ialuronico mantiene l’umidità della pelle. Grazie ad un effetto filler, inoltre, aiuta la pelle ad apparire carnosa, le occhiaie più luminose e le linee sottili meno evidenti.