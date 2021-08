Le occhiaie sono sempre state la mia preoccupazione numero uno per quanto riguarda la cura della pelle. Le ho da quando ho memoria, e nessuna quantità di sonno sembra efficace per riuscire a liberarmene. Dopo aver provato dozzine di creme e sieri per gli occhi nel corso degli anni, ho finalmente trovato un siero occhi che funziona davvero sulle mie occhiaie. Da quando l’ho provato la prima volta, il siero occhi Ssum Dam Ondo Beauty 36.5 è diventato il prodotto base della mia skincare.

Ondo Beauty 36,5 è il marchio per la cura della pelle creato da Lilin Yang, co-fondatrice e già CEO di Miin Cosmetic. Già da tanto tempo sono fan del marchio di prodotti coreani per la cura della pelle. Uso regolarmente la loro schiuma detergente alle proteine del latte, che rende il mio viso luminoso e perfettamente pulito, rimuovendo le cellule morte dalla pelle in modo delicato. Recentemente, ho anche scoperto i patch occhi decongestionanti, che sgonfiano e illuminano il mio sguardo in pochi minuti.

Sapevo che il siero per gli occhi alla niacinamide e tè verde si sarebbe adattato perfettamente alla mia routine di cura della pelle, ma non avevo idea di quanto avrei imparato ad amarlo.

Questo siero è ricco di ingredienti benefici. Acqua di tè verde e il 5% di niacinamide. La niacinamide è un ingrediente top per la cura della pelle. Conosciuta anche come vitamina B3, è diventata estremamente popolare negli ultimi anni perché è sicura su tutti i tipi di pelle, e funziona bene combinata anche con moltissimi altri ingredienti popolari. La niacinamide ha dimostrato in diversi studi di aiutare a ridurre i segni di invecchiamento della pelle, in particolare il tono e la consistenza. Alcuni studi hanno scoperto che può aiutare a ridurre la comparsa di macchie senili e altre forme di macchie della pelle. Inoltre, è un potente antiossidante che può aiutare a minimizzare l’iperpigmentazione e ridurre i rossori. Aumenta anche la produzione di ceramidi, che aiutano a rafforzare la barriera cutanea e prevenire la perdita di idratazione.

Il siero occhi Ssum Dam contiene anche tutta una serie di ingredienti benefici per la cura della pelle. E’ ricco di acido ialuronico, che idrata in modo efficace la zona del contorno occhi, e di pantenolo, che aiuta a riparare e proteggere la barriera della pelle. Inoltre, è infuso anche con caffeina, per migliorare la microcicolazione del sangue, e un cocktail di vitamine A, C ed E.

Tutti questi ingredienti bioattivi lavorano insieme per illuminare la zona sotto gli occhi e ridurre la comparsa delle occhiaie. Questo prodotto multitasking riduce anche il gonfiore e rassoda la pelle. Non solo questo prodotto è super leggero, ma si assorbe rapidamente senza lasciare una sgradevole sensazione appiccicosa.

Se sei alla ricerca di un siero occhi contro occhiaie e segni del tempo, ti consiglio di provare questo di Ondo beauty, non riuscirai più a farne a meno.