ROMA – Per una pelle del viso luminosa, la giusta skincare quotidiana è molto importante. Se l’alimentazione ha un impatto strategico sulla nostra pelle, anche i prodotti che scegliamo per la nostra beauty routine sono fondamentali. Per una skincare efficiente è ormai appurato che il siero viso alla vitamina C rappresenta uno step essenziale. Dopotutto, questo nuovo ritrovato della scienza idrata senza appesantire, illumina senza essere aggressivo, si assorbe velocemente e non unge.

La vitamina C, inoltre, è un potente antiossidante, rinforza le difese cutanee e preserva la luminosità e la freschezza della pelle. Per ottenere il massimo del vantaggio la cosa ottimale sarebbe quella di assumere la vitamina C sia dall’esterno che dall’interno consumando con regolarità i frutti invernali come arance e mandarini, ma anche kiwi ed utilizzando cosmetici che ne contengano dosi adeguate. L’uso della Vitamina C nei cosmetici è molto importante poiché protegge la pelle dai radicali liberi, dalle tossine capace di invecchiarla e dagli sbalzi termici. In associazione con Vitamina E ed acido ferulico ha un’azione ancora più efficace nel contrastare i segni del tempo che passa sul viso.

Tra le tante proprietà questa vitamina è in grado di stimolare la produzione di elastina e collagene. Queste fibre contribuiscono a rendere elastica e compatta la pelle prevenendo rughe e cedimenti. In ultimo stimola il ricambio cellulare aiutando il processo di rinnovamento profondo e superficiale, protegge il microcircolo evitando arrossamenti ed anche un’azione schiarente prevenendo e rendendo meno evidenti le macchie sulla pelle.

Tutto chiaro? Allora non ci resta che scoprire i 4 sieri viso alla vitamina C più acquistati su Amazon e amati soprattutto per l’incredibile rapporto qualità/prezzo.

Tra i più gettonati su Amazon, Siero viso bio vegano con vitamina C, E e acido ialuronico puro 100%, antirughe e antimacchie, anche per dermaroller, made in italy, 60 ml

Siero alla vitamina C 20% • Completamente organico • Vitamina E • Acido ialuronico 11% • Idratante • Eccellente per pelli sensibili • Anti età antirughe e antimacchie. Made in Canada

Siero Acido Ialuronico per la Pelle. Vegano, Cruelty Free, Biologico – con Vitamina C, tè Verde, Olio di Jojoba & Miglior Acido Ialuronico Puro al 100%

Siero viso Vitamina C – acido ialuronico collagene – Primer per trucco – aiuta a rimuovere l’ acne, rughe e imperfezioni – Best anti invecchiamento della pelle e del viso per le donne