Tra i prodotti Herbal Essence c’è una linea dedicata al latte di cocco.

Shampoo, balsamo e maschera per capelli, che, come si legge sul sito del brand, dovrebbero rendere la chioma più facile da pettinare e meno propensa a doppie punte.

Per quel che riguarda la fragranza, i prodotti contengono un mix di noce di cocco, bouquet di fiori bianchi e vaniglia.

Io ho provato direttamente la combo shampoo più maschera, avendo i capelli molto secchi.

Come mi sono trovata? La riposta è: insomma. Ma vediamo come e perché.

Premettiamo che stiamo parlando di un prodotto low cost, dunque pretendere che abbia dei risultati miracolosi è un po’ eccessivo.

Aspetti negativi: il profumo. Non è paragonabile a quello di altri prodotti al cocco come nel caso della Coco and Eve hair mask. Si può dunque migliorare!

Mancano delle note dolci, quelle che ti fanno pensare a un’isola caraibica non appena hai finito la messa in piega e annusi le ciocche pulite.

Altro aspetto negativo è che la maschera non ha un effetto anticrespo paragonabile a quello di un prodotto come Davines Vegetarian Miracle Conditioner.

Aspetti positivi: lo shampoo permette un’ottima detersione e non lascia i capelli grassi.

E’ bastata una sola passata per sentire già la cute pulita, non male.

Sebbene i prodotti specifici per capelli danneggiati siano ottimi per ottenere idratazione, usarli a ogni lavaggio ha degli aspetti controproducenti.

Gli shampoo molto grassi rendono i capelli pesanti e tendenti a sporcarsi facilmente.

Meglio alternare utilizzando uno shampoo più schiumoso, come questo della linea Herbal Essence.

Altro aspetto positivo è che la linea contiene 0% coloranti e paraffina e il 90% di ingredienti di origine naturale (acqua purificata e materiali di origine naturale minimamente trattati).

Inoltre, i prodotti sono stati realizzati in collaborazione con i Giardini Botanici Reali di Kew, patrimonio Unesco.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.