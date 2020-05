L’olio di cocco è entrato a far parte della nostra skin e hair care.

Al di là dell’uso che se ne fa in cucina come alternativa all’olio d’oliva, quello di cocco è senza dubbio un alleato di bellezza.

Contiene acido laurico, un tipo di acido grasso che permea il fusto del capello per favorire la crescita e idratare i punti secchi.

È anche noto per ricostituire le proteine ​​che si perdono per i trattamenti di colore e lo sbiancamento.

E’ l’ingrediente chiave per buona maschera per capelli.

Non a caso sempre più prodotti di bellezza commerciali lo contengono.

Se non volete spendere troppi soldi in maschere e balsami, potete usare l’olio di cocco per delle ricette fai da te suggerite da Harper’s Bazaar.

Maschera per capelli secchi.

2 cucchiai di olio extra vergine di cocco (circa 30 ml).

1 cucchiaio di miele.

1 uovo.

Procedimento: sciogliere l’olio di cocco su un piano cottura o nel microonde. Sbattere l’uovo in una ciotola a parte.

Unire l’uovo con l’olio di cocco riscaldato.

Aggiungere il miele e mischiare di nuovo il tutto.

Separare i capelli e applicare la maschera partendo dalle punte.

Avvolgere i capelli in una cuffia da doccia o un asciugamano per trenta minuti.

Risciacquare la maschera con acqua e il proprio shampoo preferito fino a quando la chioma sarà pulita dalla miscela.

Maschera per capelli opachi.

2 cucchiai di olio extra vergine di cocco.

1 di aceto di mele.

Scaldare l’olio di cocco fino a quando non si scioglie.

Unirlo all’aceto di mele.

Applicare la maschera sui capelli asciutti o umidi in sezioni.

Lasciare agire per 15-20 minuti, poi risciacquare.

Capelli molto rovinati.

Se i tuoi capelli sono molto danneggiati utilizza l’olio di cocco da solo.

Dopo aver applicato il prodotto indossa un asciugamano o una cuffia da doccia e lascia in posa tutta la notte.

Il mattino seguente, procedi con il lavaggio e poi l’asciugatura.

Foto in evidenza di moho01 da Pixabay.