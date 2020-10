L’olio per il corpo è un’arma contro la pelle secca e se usato dopo la doccia può rappresentare un’alternativa molto più comoda della crema idratante.

Ma c’è un olio in particolare che una volta entrato nella vostra skincare non ne uscirà più.

I capelli vi ringrazieranno, considerando che è indicato anche per la cura della chioma.

Parliamo di un prodotto delle linea di The Ritual of Ayurveda, arricchito con erbe nutrienti e appositamente progettato per bilanciare il dosha Vata.

Si tratta di un olio secco al 100% naturale, che nutre la pelle secondo la tradizione ayurvedica. Contiene olio di mandorle dolci e basilico.

Noi lo abbiamo provato e possiamo dirvi che la vostra pelle non ne potrà più fare a meno.

Il profumo che emana è inebriante. Un tuffo per i sensi verso località lontane.

L’essenza è così buona che potreste anche sostituirla al profumo, soprattutto in estate.

Ma anche in questa fase di lockdown cosa c’è di meglio che lasciarsi coccolare da un alleato di bellezza?

Si può usare per fare dei messaggi o a voi stesse al vostro/a partner. In vista dell’inverno è un’ottima soluzione per passare il tempo in casa.

L’olio di Ritual of Ayurveda può essere acquistato da Sephora o da Douglas, rispettivamente a 11,50 euro e 19,99 euro.

Altri prodotti di bellezza da provare.

Un alleato di bellezza da mettere nel carrello è l’olio Gisou, che sta spopolando nel mondo. Prezzo: 40 euro per 50 ml.

E’ firmato dalla modella di origini iraniane Negin Mirsalehi, una delle influencer più popolari del pianeta.

Oltre all’olio sono disponibili anche il profumo, lo shampoo, il balsamo e la crema riparatrice.

L’attrice Sarah Jessica Parker adora la crema La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer.

Mentre Penélope Cruz usa Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme, amata anche da Lily Collins.