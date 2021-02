Un olio alla vitamina E incredibile che, secondo chi lo usa da tempo, fa sparire rughe e occhiaie in poche settimane. Se c’è un prodotto per la cura della pelle o dei capelli che ami particolarmente, ci sono ottime probabilità che contenga vitamina E. Questo ingrediente è un cavallo di battaglia tanto quanto la vitamina C.

Secondo molti dermatologi, infatti, ha una efficacia eccellente nel ravvivare la carnagione, attenuare l’iperpigmentazione e ammorbidire le rughe e linee sottili.

L’unico aspetto negativo è che l’olio alla vitamina E è tipicamente denso, simile al miele, e quindi non è semplice da utilizzare, soprattutto la mattina quando si va di corsa.

Ma secondo chi lo usa già, questo olio antietà coniuga i benefici della vitamina E con una texture super leggera, creando un prodotto che è pura felicità per la tua pelle del viso.

Leggendo molte recensioni, l’olio alla vitamina E di Health Priority attenua le rughe e le linee sottili in poche settimane. Molti sostengono che il prodotto è talmente buono che non riescono più a farne a meno. Inoltre, rende la pelle idratata ed elastica e attenua anche le occhiaie.

La vitamina E non è rivoluzionaria di per sé, ma è qui che entra in gioco la parte “potenziata”. Il marchio, con sede nella Carolina del Sud, ha mantenuto l’ingrediente come protagonista del prodotto, ma ha aggiunto anche olio di jojoba e avocado, per un risultato incredibile.

Un tris di ingredienti approvato anche da molte celebrità. Per esempio, Khloe Kardashian ha parlato più volte del suo amore per l’olio alla vitamina E.

Non solo rughe. Questo olio è in grado di attenuare macchie scure e cicatrici, rendendo la carnagione più omogenea e luminosa. Per un prodotto che costa meno di 30 euro, vale la pena fare una prova, no?

