Un lucidalabbra economico, molto popolar su Amazon e che sì, se ti affretti arriverà entro San Valentino. Negli ultimi mesi abbiamo visto una rinascita delle labbra lucide ispirate alla moda dei primi anni 2000. Solo la scorsa settimana, Billie Eilish ha spopolato con un lucidalabbra super gloss. Anche le star di TikTok, che quando è uscito il film “Mean Girls” erano poco pù che delle bambine, indossano tutti i tipi di lucidalabbra nei colori più virali.

Quindi non c’è da meravigliarsi se un lucidalabbra da meno di 9 euro stia rapidamente scalando le classifiche di Amazon, con migliaia di valutazioni a cinque stelle.

Il lucidalabbra Max Factor Lipfinity Lip Colour ha tutto quello che ci serve ora. Un rossetto a lunga durata più un gloss per renderlo super lucido. La sua formula liquida è progettata per lasciare le labbra morbide ed elastiche e chi lo ha acquistato conferma che fa esattamente il suo dovere.

confermano che fa esattamente questo. “Non puoi fare a meno di voler baciare qualcuno mentre lo indossi”, ha scritto un acquirente, mentre un altro ha aggiunto: “Mi fa sentire le labbra come burro”.

Questo lucidalabbra è disponibile in diverse tonalità e alcune sono scontatissime. Per esempio il colore Glowing puoi averlo a meno di 9 euro.

CORTESIA MAX FACTOR

Questo prodotto, offre una copertura cremosa e duratura. La sua formula è resistente, il che non ti farà trovare tutto il lucidalabbra sulla mascherina. E’ talmente confortevole che potresti anche dimenticarti di averlo applicato.

Con San Valentino proprio dietro l’angolo, potresti chiederti: è a prova di bacio? Diversi acquirenti hanno messo alla prova questo lucidalabbra, confermando che durante i baci si comporta egregiamente.

“Avevo già usato questo prodotto e mi sono trovata molto bene perché ha la tenuta per 24 ore non sbava e si stende bene grazie al pennellino e con il secondo step rende le labbra morbide e lucide” dice un acquirente. Un altro conferma: “Finalmente un rossetto a lunga durata (1) bello, lucido, e soprattutto che dura. Ne basta pochissimo, e grazie al Balsamo in dotazione (2) il colore è lucido e le labbra morbide”.

CORTESIA MAX FACTOR