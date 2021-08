Gli ingredienti chiave di questo gel rinfrescante contro occhi gonfi e occhiaie

“In primo luogo, il Wild Rumex illumina la zona degli occhi rafforzando le vene e i capillari intorno all’occhio”, afferma. Successivamente, il ginseng energizza la pelle e aiuta a ridurre l’oscurità. “L’ingrediente aggiunto di arnica riduce qualsiasi gonfiore intorno agli occhi (tradizionalmente l’arnica viene utilizzata per accelerare la guarigione)”, spiega ulteriormente Delport. “Infine, gli ingredienti delle alghe e dell’estratto di fico forniscono un effetto rinfrescante e liftante immediato, consentendo al gel di risultare leggero e non grasso”

Se vuoi rendere il gel per gli occhi ancora più lenitivo, Delport consiglia di lasciarlo in frigorifero. La freschezza extra aiuterà a sgonfiare e creerà una base liscia per l’applicazione del make-up.