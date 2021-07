Altri clienti che avevano problemi di idratazione della pelle a causa dell’uso frequente del retinolo, sostengono che questa crem aiuta a limitare il problema. Inoltre, migliora l’elasticità della pelle e aiuta a ridurre i segni di iperpigmentazione.

Questa lozione è una delle mie preferite che posso acquistare comodamente in farmacia ad un prezzo super abbordabile. Come mi ha spiegato la farmacista, è priva di oli, ed è formulata con acido ialuronico e ceramidi, che trattiene l’umidità e ripristina la barriera cutanea. In particolare, le ceramidi possono aiutare a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe. Nella formula c’è anche niacinamide, che calma la pelle. Questa crema idratante è delicata, senza profumo, senza parabeni, non comedogenica e testata contro le allergie.

Infine ma non meno importante, questa crema AM è dotata anche di protezione solare. Con il suo SPF 30, potrai applicarla la mattina e non solo funzionerà come ottimo idratante ma anche da crema solare, proteggendoti dal sole. Praticamente, due prodotti in uno.

