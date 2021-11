Tra le cose di cui non abbiamo mai abbastanza di Nicole Kidman, ci sono certamente i suoi capelli. Sempre perfetti, luminosi, corposi. Non è una sorpresa che richiedano una cura molto attenta. Negli anni, l’attrice ha sfoggiato diversi colori di capelli, pieghe e acconciature, e recentemente ha rivelato che c’è un prodotto in particolare che usa da anni per prendersi cura della sua chioma.

In un video per Harper’s Bazaar, Nicole Kidman ha condiviso la sua completa routine di bellezza notturna. Ci sono molti prodotti stellari di cui prendere nota, ma è il prodotto di cui si fida ciecamente per prendersi cura dei ricci rossi che ha attirato la nostra attenzione.