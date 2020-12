Nicole Kidman è reduce dal suo ultimo successo come protagonista di “The Undoing – Le verità non dette“, miniserie televisiva diretta da Susanne Bier.

Dopo aver visto per anni la star sul grande schermo con la sua chioma liscia, Nicole è tornata alle sue origini, sfoggiando capelli mossi come agli inizi della sua carriera.

L’attrice australiana è una fan degli oli per capelli, che usa anche prima di fare la sua apparizione sul red carpet.

Nicole ha detto a Vogue che prima dei grandi eventi come gli Emmy, applica l’olio ringiovanente Philip B sui capelli la notte precedente.

L’hair stylist delle celebrità Philip Berkovitz, che ha lavorato con Nicole, ha detto lo stesso a W Magazine:

“Nicole Kidman considera il mio olio rigenerante un prodotto per capelli di cui ‘non può vivere senza’ per gli eventi sul red carpet”.

L’hair stylist ha aggiunto: “Il momento decisivo della mia carriera è stato quando ho sviluppato questi esclusivi trattamenti per la cura dei capelli che hanno davvero funzionato – utilizzando botanici puri in miscele precise per ripristinare la sensazione di salute e giovinezza dei capelli”.

Un’utente che ha acquistato il prodotto su Amazon ha lasciato la sua recensione scrivendo:

“Ho i capelli molto crespi e con la spazzola ne strappavo tantissimi, anche il cuoio capelluto molto secco con pelle che si staccava”.

“Mi è bastato usare questo prodotto per 2 volte per risolvere questi problemi! cuoio capelluto idratato e la spazzola non mi strappa più capelli!! Philip B il meglio del meglio per i capelli!!”.

C’è ci sono anche altri due prodotti amati dalla star, come lei stessa ha rivelato in passato.

“Ho i capelli naturalmente ricci e se sono in vacanza li asciugo all’aria”, ha spigetao ad Harper’s BAZAAR.

“Per i ricci senza effetto crespo, utilizzo Kérastase Discipline Oléo-Curl e Moroccanoil Hydrating Styling Cream”.