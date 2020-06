Le migliori creme corpo per una pelle idratata e sana. La pelle è l’organo più grande del tuo corpo. E proprio come tutti gli altri organi, anche lei ha bisogno della giusta idratazione.

Dedichiamo così tanto tempo a idratare e proteggere il viso che spesso ci dimentichiamo di tutto quello che c’è sotto il nostro collo.

Ma la pelle secca di braccia e gambe ci ricorda che tutto il nostro corpo ha bisogno di una costante idratazione. Oltre a bere almeno due litri di acqua al giorno, ecco che le migliori creme corpo possono darci una mano.

Infatti, non solo una idratazione costante mantiene la nostra pelle sana, ma inserendo una crema corpo nella tua routine di bellezza, otterrai anche dei benefici a lungo termine.

Se adeguatamente idratata, la pelle apparirà più morbida, elastica e tonica. Per non parlare del fatto che, quando idratata, la pelle emana un bagliore naturale e ha una consistenza più liscia, grazie agli ingredienti aggiunti presenti in alcune lozioni come collagene, acido ialuronico e vitamine.

A questo punto, potresti pensare che l’unico modo per ottenere una pelle radiosa sia utilizzare una crema per il corpo di lusso e super costosa.

Ma ecco la buona notizia: anche se molte creme costose sono certamente valide, alcune delle migliori creme corpo puoi trovarle semplicemente in farmacia e non hai bisogno di spendere un patrimonio.

Sia che tu voglia idratare la pelle secca e screpolata, sia che tu sia alla ricerca di una lozione per il corpo anti-età per prevenire rughe e linee sottili, è sufficiente un passaggio in in farmacia (o pochi clic su Amazon) per essere soddisfatta.

E poiché riuscire a districarsi tra migliaia di prodotti può essere una perdita di tempo, abbiamo raggruppato per te le migliori creme corpo che puoi trovare in farmacia, adatte a ogni tipo di pelle, sulla base delle migliori recensioni di chi le ha già comprate.

Le migliori creme corpo per la pelle secca: Neutrogena Hydro Boost, Eucerin Dry Skin Therapy, CeraVe lozione idratante per pelle secca, Elizabeth Arden Crema Corpo.

Migliori creme corpo anti age: lozione per il corpo anti-età avanzata Olay Total Effects.

Le migliori creme corpo bio: Alba Botanica Very Emollient Body Lotion, Shea Moisture Coconut & Hibiscus Shea Butter Lozione.

Migliori creme idratanti e rassodanti: Jergens Natural Glow Firming Medium To Tan, lozione per il corpo all’elastina e collagene di St. Ives.

Le migliori creme corpo da farmacia per pelli secche

Neutrogena Hydro Boost

Leggera e non grassa, questa crema corpo fornisce un’idratazione intensa per la pelle secca o extra secca. La formula è progettata per idratare la pelle, grazie all’aggiunta di acido ialuronico. Un utente scrive: “Questa crema/gel è sicuramente la migliore in assoluto. Oltre a idratare ha un’effetto dissetante per la pelle”.

Crema Eucerin Advanced Repair very dry skin

“Si spalma dopo la doccia sulla pelle ancora umida, o proprio bagnata. Lascia la pelle idratata e liscissima, senza ungere” dice un recensore. La formula senza profumo e senza parabeni ripara la pelle secca e la idrata fino a 48 ore. Adatta anche a pelli sensibili.

CeraVe, lozione idratante per pelle secca e molto secca

Sviluppata insieme a dermatologi, la lozione idratante quotidiana di CeraVe può essere considerata una delle più efficaci per fornire un’idratazione intensae. La sua formula leggera prevede acido ialuronico e tre ceramidi essenziali che ripristinano e mantengono la barriera protettiva naturale della pelle, garantendo un’idratazione duratura. I clienti adorano anche il fatto che questa crema è di rapido assorbimento e senza profumo.

Le migliori creme corpo anti age

lozione per il corpo anti-età avanzata Olay Total Effects.

Formulata per combattere i sette segni dell’invecchiamento, questa crema ammorbidisce l’aspetto delle linee sottile e rende luminoso il tono della pelle. Un recensore scrive: “Davvero fantastica. Nutre la pelle in profondità, senza lasciare unto né appiccicoso. Si assorbe molto velocemente e lascia un buon odore. Protezione dal sole ok!”.

Migliori creme per il corpo biologiche

Alba Botanica Very emollient Maximum lozione corpo

Dal 1979, Alba Botanica è impegnata nella creazione di prodotti biologici al 100% realizzati con ingredienti botanici. Quindi, se stai cercando una crema bio per la tua pelle secca, puoi stare certo che questa lozione per il corpo farà sicuramente il suo dovere. I clienti notano che questa lozione è ricca ma che si assorbe rapidamente.

Shea Moisture Coconut & Hibiscus crema corpo

Idratante ed emolliente, questa crema all’ibisco e al cocco sarà una coccola per la tua pelle. She Moisture è un brand famoso per i suoi prodotti naturali idratanti per capelli, per questo non dovresti avere problemi ad affidarti anche alla sua linea di creme per il corpo. Questa lozione, leggermente profumata, è anche senza parabeni e solfati.

La migliore crema corpo rassodante

Jergens Natural Glow + idratante quotidiano rassodante

Una lozione idratante autoabbronzante è il modo perfetto per combattereil periodo di lockdown appena passato. Con la lozione per il corpo Jergens Natural Glow, puoi gradualmente creare un colore naturale e ottenere una leggera luminosità. La sua formula prevede collagene ed elastina, per un effetto rassodante.

Lozione per il corpo con elastina e collagene di St. Ives.

Oltre al meraviglioso profumo tipico dei prodotti St. Ives, i clienti adorano questa crema corpo per l’idratazione continua. Formulata con ingredienti rassodanti come collagene ed elastina, questa lozione per il corpo lavora per ripristinare la pelle, lasciandola “morbida e tonica”, come sostiene un recensore.

