La pelle secca si presenta come arida, con screpolature, pellicine, più incline alla comparsa di linee sottili, rughe e segni del tempo.

In estate, con l’esposizione al sole, può anche manifestarsi quale effetto successivo a una scottatura, che andrebbe sempre evitata proteggendosi con le giuste creme solari.

Abbiamo scovato un olio per il viso che in pochi minuti è in grado di mettere ko la pelle secca. Prezzo molto vantaggioso: solo 23, 99 euro.

Parliamo dell’Olio Elisir Illuminante di Florena Skincare, con petali di elicriso rosa e olio di cartamo fermentato. Fatto con il 99,94% di ingredienti di origine naturale.

Si tratta di un elisir di bellezza per avere un viso visibilmente più liscio e radioso. Puoi usare il prodotto da solo o in combinazione con altri prodotti.

Basta aggiungere 1, 2 o 3 gocce di olio alla tua crema o alla tua maschera viso per creare il tuo prodotto personalizzato.

Così come accade con altri oli, sconsigliamo il prodotto a chi a una pelle grassa, soprattutto se non ama l’effetto oily nel corso della giornata.

Tuttavia, potrebbe essere utilizzato anche da chi ha una cute grassa, magari prima di andare a dormire e tralasciando la zona T.

Altri oli di bellezza alleati della pelle.

Kate Middleton è una fan dell’olio di rosa canina. Lo userebbe fin dalla nascita della Principessa Charlotte.

Questo prodotto è ottimo contro le imperfezioni, la pelle secca, i danni del sole, contiene omega (3, 6, 7 e 9) e carotenoidi, poi tretinoina, un tipo di retinoide che aiuta il ricambio delle cellule della pelle più rapidamente.

Altro prodotto amato dalle star è il popolare olio anti invecchiamento per il viso di Palmer, molto conosciuto soprattutto negli USA.

Questo olio anti invecchiamento si chiama Skin Therapy Face Oil e su Amazon vanta quasi 3000 recensioni, di cui più del 90 percento sono positive.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.