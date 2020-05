Meghan Markle ha iniziato la sua nuova vita a Los Angeles al fianco del marito, il principe Harry.

L’ex attrice è tornata nella sua città natale, dove la sua carriera era iniziata.

Prima di sposare il nipote della regina Elisabetta, Meghan aveva raggiunto la popolarità nei panni di Rachel Zane nella serie Suits.

Ma la duchessa del Sussex era anche un’esperta di lifestyle.

Attraverso il suo blog The Tig dispensava consigli di bellezza e cucina.

Tra i prodotti low cost amati da Meghan Markle c’era anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion, in vendita su Amazon a 16,39 euro.

La moglie del principe Harry ha detto a Beauty Banter di essere ossessionata dal brand, in particolare della loro iconica crema per il corpo.

Per mantenere la pelle liscia e morbida aveva detto di usare “religiosamente” la lozione per il corpo idratante rassodante

Aggiungendo che “è così conveniente e fa sembrare e sentire la mia pelle incredibile. Ne comprerei una scatola alla volta se la trovassi”.

Anche la modella Rosie Huntington-Whiteley è una fan di questo prodotto.

Parlando con Glamour Magazine, l’ex modella di Victoria’s Secret ha detto:

“Lo giuro sulla classica crema per il corpo Nivea. Ogni volta che la uso, dico tipo” perché qualcuno dovrebbe usare qualsiasi altra crema per il corpo?”.

“Ha un buon profumo, dà una lucentezza più bella ed è così idratante. Ho tutte queste creme incredibili, costose, dall’odore splendido e le adoro, ma torno sempre alla Nivea”.

Altri prodotti di bellezza low cost amati dalle celebrities.

Uno dei must have di Julia Roberts contro la pelle secca è Weleda Skin Food.

Questa crema è acquistabile su Amazon al prezzo di 9, 57 euro.

Una cifra decisamente accessibile se comparata ad altri prodotti dei brand più noti.

La crema è adatta per chi ha una cute molto secca, dunque se avete il problema opposto, la pelle grassa, non fa per voi.