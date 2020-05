Sarah Jessica Parker ha compiuto 55 anni lo scorso 25 marzo.

L’attrice deve la sua popolarità soprattutto alla serie tv Sex and the City, per cui ha vinto 4 Golden Globe e 2 Emmy Award.

In una vecchia intervista con Today, Sarah ha rivelato il suo amore di lunga data per un prodotto per la cura della pelle a prezzo molto accessibile.

Si tratta della crema La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer.

Il prezzo varia in base ai rivenditori ma si può trovare anche a 14,45 euro.

“È incredibile”, ha detto Sarah Jessica Parker. “È l’unica crema idratante che uso da sempre”.

La crema mantiene la pelle sana, elastica e levigata.

Formulata con un numero minimo di ingredienti per ridurre il rischio di reazioni.

La formula rinfrescante si scioglie rapidamente sulla pelle.

Rilascia una potente idratazione, calmando e donando sollievo all’incarnato.

Il primo elemento ultra-idratante è la glicerina, potente umettante.

La glicerina attira l’acqua come una spugna, impedendole di sfuggire alla pelle.

Contiene anche l’acqua termale La Roche-Posay dalle proprietà lenitive.

Dermatologicamente testata per assicurarne la compatibilità dell’uso anche sulle pelli sensibili.

Adatto per pelli grasse e miste, soggette a intolleranze.

Senza profumi, conservanti e parabeni. Non comedogeno.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

In questa fase di quarantena vi abbiamo parlato di vari prodotti di bellezza amati dalla star.

Penélope Cruz usa Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme.

Questo siero ad azione rapida è adatto a tutti i tipi e tonalità di pelle.

Il suo ingrediente chiave è l’estratto di bifido, che rafforza e protegge la barriera idratante della pelle.

Julia Roberts usa una specifica crema contro la pelle secca: Weleda Skin Food.

Questa crema è acquistabile su Amazon al prezzo di 9, 57 euro.

Una cifra decisamente accessibile se comparata ad altri prodotti dei brand più noti.