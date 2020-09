Secondo molti acquirenti, questa maschera piedi esfoliante di Plantifique funziona davvero ed è una delle più efficaci.

Al momento, nessuno sa davvero quale sarà il destino di TikTok in America ( l’amministrazione Trump sta cercando di chiudere l’app). Ma quello che è certo è che gli hack di bellezza virali della piattaforma ancora continuano a fare tendenza.

L’ultimo su cui abbiamo messo gli occhi ha già raccolto più di 12 milioni di visualizzazioni sull’app e ha quella qualità semplice ma soddisfacente che è difficile non amare.

Gli utenti di TikTok sono entusiasti della maschera piedi esfoliante di Plantifique. Molti aquirenti, su Amazon, sono arrivati a dire che questa maschera piedi esfoliante sia migliore anche di quella Babyfoot, la popolare maschera che usa anche l’attrice Zendaya.

“Questa maschera è fantastica! La consiglio assolutamente per chi vuole letteralmente “cambiar pelle” e ritrovare la morbidezza perduta della pianta del piede. Dopo 5 giorni è iniziata la muta che ancora è in atto e il piede sembra rigenerato” ha scritto un utente.

Come usare la maschera piedi esfoliante di Plantifique

Come la maggior parte di questi prodotti, utilizzare la maschera piedi esfoliante di Pantifique è semplice.

Dopo aver immerso i piedi nell’acqua, indossi il prodotto come un paio di calzini per 90 minuti. Poi togli tutto, ed ecco che inizia il vero divertimento. Nei giorni a seguire, i tuoi piedi cominceranno a sbucciarsi e vedrai letteralmente la pelle morta andare via.

A differenza della maggior parte delle maschere peeling per i piedi, quelle di Plantifique costano solo intorno ai 10 euro.

Quasi Quasi 4.000 acquirenti di Amazon gli hanno assegnato una valutazione media di 4,4 stelle grazie alla sua capacità di eliminare strati di pelle morta, a favore di una consistenza liscia e priva di imperfezioni.

E per la cronaca, la maschera è stata testata da dermatologi per garantire che non danneggi i tuoi piedi.

L’utente di TikTok @jleesterr ha mostrato nel suo video come funziona questa maschera. Puoi vedere l’utente indossare la maschera, e poi staccare la pelle secca.

“Non riuscivo a smettere di guardarlo anche se volevo”, ha reagito un utente.

