“Il risultato è visibile già dalla prima applicazione”. Sì, la maschera viso regala grandi soddisfazioni. Innanzitutto, è la scusa perfetta per occupare il divano e guardare l’ultima stagione di The Selling Sunset tutta di un fiato. Inoltre, la maschera viso è un trattamento davvero efficace per minimizzare le imperfezioni della pelle.

Se noti che la pelle del tuo viso è spenta, con qualche imperfezione, pori ostruiti, una maschera viso purificante può essere davvero un’ottima soluzione.

Sicuramente, la maschera viso non regalerà alla tua pelle un effetto permanente alla “Benjamin Button”, tuttavia ti darà un’istantanea gratificazione, a differenza per esempio dei sieri o delle creme non danno risultati immediatamente visibili ma più a lungo termine.

Per questo motivo, acquistare una maschera viso anti imperfezioni può essere una buona mossa e quella della L’Oreal all’argilla Pura anti imperfezioni sembra essere il “Sacro Graal” delle maschere.

INSTAGRAM / EMILIEB_

Stando alle recensioni su amazon.it, infatti, sembra essere un prodotto prodigioso. Su quasi 1000 recensioni, quasi la metà hanno dato ben 5 stelle a questa maschera viso.

Uno shopper verificato ha scritto:

“Le ho provate in combinazione, una dopo l’altra, e il risultato è visibile già dalla prima applicazione. Premetto che ho una pelle grassa con tendenze acneiche e decisamente resistente (poco sensibile). Ho iniziato con la crema blu, che dovrebbe restringere i pori e agire sui punti neri: si stende bene, ha un buon profumo (anche se artificiale) e l’ho trovata molto delicata; i risultati sono stati buoni, la pelle dopo risultava più levigata”.

Un altro acquirente ha scritto:

“E’ molto cremosa. Ha un odore molto gradevole. Non secca la pelle, ed è adatta a chi ha dei punti neri, e pori un po’ dilatati. Già dalla prima applicazione, si notano dei miglioramenti”.

E se le recensioni di chi l’ha già provata non ti bastano, sappi che questa maschera viso anti imperfezioni costa meno di 8 euro. Un prezzo davvero invitante che non ci lascia altro che provare.

Acquista 7,16 € su Amazon.it

Foto in evidenza by Oz Seyrek on Unsplash

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.