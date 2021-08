Trovare la giusta maschera per i capelli è un’impresa spesso lunga e fatta di molti tentativi.

Il prezzo non è garanzia certa di efficacia, ma possiamo assicurarvi che un buon prodotto per la cura della chioma non può costare pochissimo.

Ci sono tuttavia dei prodotti intermedi che pur non costando molto sono validissimi. Noi ne abbiamo scoperto uno che vale la pena di provare.

Parliamo della maschera di bellezza Orovivo di Biopoint, trattamento di bellezza con risciacquo, indicato per tutti i tipi di capelli.

Grazie alla sua formula esclusiva a base di olii biologici, nutre i capelli rendendoli sorprendentemente leggeri, setosi e brillanti.

Vi consigliamo anche di testare l’olio di bellezza della stessa linea. La sua fragranza ambrata e dolce vi avvolgerà con le note sue note di vaniglia, pronte ad avvolgere i capelli lasciandoli lisci e setosi.

Una utente che ha acquistato la maschera Biopoint scrive:

“Ho comprato questa maschera 2 mesi fa e da allora sento notevolmente la differenza quando non la uso! Restituisce dei capelli setosi come dal parrucchiere ed dopo averla usata ci metto solo 10 minuti a fare la piastra, pur essendo riccia e con i capelli lunghi. La ricomprerò sicuramente”.

Un’altra acquirente aggiunge:

“L’ho comprata per puro caso giusto per provare qualcosa di diverso .. non me ne sono pentita per niente .. ho preso anche lo shampoo .. sono sicura di riacquistarli entrambi”.

Un’altra ancora specifica: “L’ho provata all’interno della colorazione per capelli Orovivo, ho deciso di acquistarla per utilizzarla dopo ogni lavaggio. Prodotto ottimo”.

Un’altra maschera di bellezza da provare.

Uno di quelli di punta è la maschera Coco e Eve, una certezza per chi vuole avere capelli setosi e profumati. Il prodotto è così descritto sul sito di Sephora:

“Una cura per riparare i capelli in profondità. A base di estratti di cocco, fichi, burro di karitè, olio di lino e argan per ravvivare la bellezza originale dei capelli”.