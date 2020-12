Vorrei avere anche io una di quelle pelli di porcellana, che per risultare splendide richiedono solo un tocco di correttore qua e la. Purtroppo, non è così e anche io sono vittima di antiestetiche macchie del viso. Colpa, probabilmente, della mia troppa adorazione verso il sole e cattive abitudini di cura della pelle da adolescente. Tuttavia, sono sempre stata alla ricerca di un prodotto che coprisse sì le mie macchie del viso, ma che allo stesso tempo non formasse un cerone e mi rendesse irriconoscibile.

Due anni fa, nel tentativo di trovare il fondotinta perfetto, mi sono imbattuta nella It Cosmetics CC + Cream e da allora non l’ho più abbandonato. Tecnicamente, si tratta di un correttore di colore che per definizione assicura una copertura più leggera di un fondotinta. Ma in qualche modo copre le mie macchie del viso meglio di qualsiasi altro correttore o fondotinta mai usati. Soprattutto, lascia trasparire il mio vero incarnato pur coprendo l’iperpigmentazione in modo efficace.

Oltre ad avere un SPF 50 per prevenire la formazione di macchie future, la formula è ricca di acido ialuronico idratante, antiossidanti e vitamine che aumentano la luminosità della pelle. Se sono in ritardo e non ho tempo per una skincare completa o per un trucco troppo impegnativo, so che una piccola dose di questa CC cream avrà un effetto simile al siero di vitamina C e alla crema solare.

Ciò che mi ha davvero conquistato della CC cream +, però, è quanto sia radiosa la mia pelle dopo l’applicazione. Sì, le mie imperfezioni e le macchie del viso risultano coperte, ma la formula in crema riflette anche la luce. La mia pelle appare glow, fresca e tonica e, soprattutto, senza macchie. Vale anche la pena notare che, per un effetto efficace, basta applicare davvero poco prodotto. Quindi i 40 euro spesi per questo prodotto risultano un investimento.

Gli acquirenti di Douglas confermano queste mie impressioni. Sul sito, infatti, la CC Cream + ha tantissime recensioni quasi sempre positive. Molti affermano che è l’unico prodotto che non abbandoneranno mai.