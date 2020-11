Un fondotinta economico e in offerta con il Black Friday che regala un risultato perfetto al pari dei prodotti di lusso. Se sei alla ricerca del fondotinta perfetto ma non vuoi spendere molto, sappi che la tua ricerca potrebbe essere conclusa qui.

Il fondotinta Accord Parfait di L’Oréal Paris, infatti, sembra essere un prodotto miracoloso, tanto che su Amazon è arrivato ad avere centinaia di recensioni eccellenti.

Questo fondotinta offre una copertura da media a completa, ma la sua forza sta nel fatto che, quando lo indossi, non sembra di stare indossando una maschera, cosa fondamentale per un fondotinta. Non è piacevole sentire che la tua pelle non ha un bell’aspetto. È ancora più fastidioso sentirti come se avessi del trucco incrostato e non apparire al meglio. Inutile dire che questo fondotinta è il mio supereroe in quei giorni in cui mi sembra di avere una pelle più brutta del solito.

Gli acquirenti sono entusiasti

Questo prodotto è tra i più quotati su Amazon. Un cliente ha scritto: “La texture è molto leggera e molto liquida (sembra quasi acqua) ma la coprenza è media ed è modulabile fino ad arrivare ad una coprenza alta. La consiglio vivamente, sembra di non avere niente sulla pelle!”.

Un altro acquirente ha detto: “Premessa: ho una pelle del viso fortemente sensibile ed esigente, si arrossa in un attimo ed é soggetta a piccole imperfezioni. Ho sempre utilizzato fondotinta di fascia alta e non ho mai badato a spese. Per caso, mi sono imbattuta in questo prodotto in un negozio ed ho voluto provarlo stendendone un po’ sul polso. La texture mi é sembrata molto buona. Lo sto utilizzando da una settimana e devo dire che, con grande sorpresa, per le motivazioni succitato, mi ha positivamente stupito. Si stende facilmente e rapidamente con le dita o un pennello e copre bene le occhiaie e le piccole imperfezioni senza effetto mascherone e adattandosi all’incarnato senza effetto macchie. Dura una giornata, senza necessità di nuove applicazioni, al massimo una passata di cipria dopo qualche ora, qualora la pelle si dovesse lucidare. Io ve lo consiglio caldamente. Ottimo prodotto ad un prezzo imbattibile. Provatelo!”.

Se ancora non siete convinti di provare questo fondotinta, sappiate che in questi giorni su Amazon lo trovate anche scontato in occasione del Black Friday. Potrete acquistare questo gioiellino per meno di 12 euro! Vale una prova, no.