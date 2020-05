Capelli setosi e luminosi come quelli di Kim Kardashian, il segreto è nel soffione della doccia! Ci crederesti mai?

Certo, quando si parla di Kim Kardashian tutto è possibile e infatti questa nuova trovata non poteva che arrivare da lei.

Stiamo parlando del soffione per la doccia alla vitamina C. Sì, hai capito proprio bene. Un segreto di bellezza che ha conquistato Kim Kardashian e tante altre star.

Dopo aver scoperto il segreto di Eva Mendes per una pelle luminosa e tonica , il correttore preferito di Kaia Gerber, la crema preferita di Julia Roberts, oggi scopriamo anche quale potrebbe essere il segreto per capelli da sogno come quelli di Kim Kardashian.

In realtà, si tratta di un trovata lanciata dall’hairstylist di Kim, Justin Marjan.

Si tratta del soffione da doccia alla vitamina C.

Soffione doccia alla vitamina C, scopriamo i dettagli

Justine Marjan, che lavora molto spesso con le Kardashian (e con tantissime altre star), giura che il soffione doccia con aromaterapia è un toccasana per la nostra pelle e i nostri capelli.

Nello specifico, quello suggerito da lei è il soffione con filtro alla vitamina C Vitaclean, un accessorio che aiuta a rimuovere le impurità dell’acqua, rilascia particelle di vitamina C che doneranno a pelle e capelli la loro lucentezza naturale.

L’hairstylist ha pubblicato diverse storie Instagram a riguardo, spiegando ai suoi seguaci che questo particolare soffione doccia:

“Declorifica l’acqua, infonde aromaterapia sotto la doccia e bilancia la pressione dell’acqua”.

Come funziona

A questo punto vediamo nel dettaglio come funziona. Se pensi che sia difficile da aggiungere alla doccia, sappi che ti sbagli. Puoi scegliere se acquistare tutto il soffione o solo il filtro da aggiungere al tuo soffione. Nel primo caso, basterà sostituire il pezzo con quello alla vitamina C, nel secondo caso dovrai applicare il filtro all’interno tra il tubo e il soffione. E’ comunque un procedimento semplicissimo.

I pallini ricchi di sostanze benefiche ruoteranno al passaggio del’acqua, filtreranno il cloro e rilasceranno vitamina C.

Non solo vitamina C

In commercio puoi trovare numerosi soffioni doccia con filtri ricchi di sostanze benefiche, come oli profumati, vaniglia, cocco, agrumi agrumi, gelsomino, in modo da poter trasformare la doccia mattutina in un’esperienza spa.

