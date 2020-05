C’è un cosmetico che non manca mai nel beauty di Kaia Gerber: il correttore illuminante.

Una bacchetta magica per un tocco di luce. Si tratta di YSL’s Touche Éclat Brightening Pen. Prezzo: 38,90 euro.

Il prodotto è in vendita sul sito di Sephora in sei tonalità diverse.

In un’intervista con Elle UK, la modella e l’ambasciatrice YSL ha definito la pen il suo “prodotto di bellezza preferito di tutti i tempi”.

“Anche nei giorni in cui non mi trucco lo metto comunque sotto gli occhi e mi fa sentire di nuovo un essere umano”, ha spiegato Kaia Gerber.

Il correttore viene così descritto sul sito del brand francese:

“Illumina la zona occhi, per uno sguardo riposato e radioso.

La magia di TOUCHE ÉCLAT può essere applicata anche sul contorno labbra per creare labbra più piene, o sui lati del naso per dare al vostro viso un tocco di luminosità.



Il pratico formato è perfetto per ogni borsa di qualsiasi dimensione Tutti i tipi di pelle”.

Come applicarlo: sulla pelle nuda o truccata, applicare qualche tocco di prodotto sulle zone d’ombra del viso (occhiaie, ali del naso, commessure labiali, incavo del mento).

Sfumare delicatamente con la punta delle dita.

Per far risaltare la bocca, applicare Touche Éclat sul contorno labbra, poi sfumare.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche di altri prodotti di bellezza amati dalla star.

Da La Mer Moisturising Soft Cream e La Mer Renewal Oil di Scarlett Johansson, alla crema The Water Cream di Meghan Markle.

C’è una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato persino a Michelle Obama.

Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel. Su Amazon è in vendita a poco di 44 euro per un formato da 15 ml, dunque molto piccolo.

Tra le fan del prodotto ci sarebbero anche Jennifer Lopez, Madonna e Kim Kardashian.

A rivelare questo segreto di bellezza della Duchessa di Cambridge sarebbe stato il truccatore dell’ex first lady alla Casa Bianca Carl Ray.

L’esperto beauty ha spiegato che “Michelle Obama ha usato regolarmente questo gel organico su raccomandazione di Kate Middleton”.