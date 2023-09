Negli Stati Uniti, una nuova tendenza nel mondo del benessere sta guadagnando terreno, dagli East Coast agli West Coast, e sta attirando l’attenzione di celebrità come Kim Kardashian, Hailey Bieber e Rihanna. Si tratta degli IV Bar, locali che offrono trattamenti a base di cocktail di vitamine, fluidi e medicinali amministrati attraverso flebo, con la promessa di disintossicare e energizzare corpo e mente.

Cosa sono gli IV Bar

L’aspetto rilassante di uno spa accoglie i clienti all’interno degli IV Bar, dove infermieri professionisti o paramedici amministrano flebo direttamente nel braccio dei clienti, comodamente seduti su poltrone reclinabili. Ogni sessione varia da mezz’ora a 50 minuti e coinvolge sacche di fluidi contenenti vitamina B o C, zinco, magnesio, potassio e persino antinfiammatori come i Nsaids o l’integratore antiossidante Glutatione.

Questi trattamenti vengono proposti per combattere l’effetto di una sbornia, alleviare la stanchezza, i sintomi influenzali, il jet lag, la disidratazione e migliorare la luminosità della pelle e dei capelli.

I Controversi Aspetti di questa moda wellness

Nonostante la crescente popolarità, la pratica degli IV Bar solleva alcune preoccupazioni tra i medici. Non è richiesta una prescrizione medica per iniziare il trattamento, e questo solleva dubbi sulla sicurezza e l’efficacia delle terapie invadenti.

Secondo Robert Shmerling, che scrive sull’Harvard Heath Blog, esistono rischi potenziali, come infezioni del sito di iniezione e infiammazioni delle vene, che sollevano domande sulla necessità di tali trattamenti. Anche la National Home Infusion Association esprime gravi preoccupazioni riguardo all’apertura degli IV Bar senza una licenza statale appropriata o controlli successivi.

Non esistono prove scientifiche che la maggior parte dei prodotti offerti sia sicura o vantaggiosa per le persone in buona salute, e questo può comportare il prelievo di farmaci essenziali a pazienti che ne hanno bisogno per sopravvivere.

Inoltre, gli IV Bar possono rivelarsi costosi, con trattamenti che possono superare i centinaia di dollari. Sebbene alcuni influencer celebri possano promuoverli, è importante considerare i rischi e consultare un medico prima di intraprendere tali terapie invasive.

Quindi, mentre gli IV Bar continuano a guadagnare popolarità, è importante essere consapevoli dei potenziali rischi e discutere con un professionista medico prima di intraprendere qualsiasi trattamento invasivo. La salute è preziosa, e la decisione di sottoporsi a tali terapie dovrebbe essere presa con grande cautela.