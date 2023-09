Gisele Bündchen, meditazione ed esercizio fisico per superare le difficoltà

Gisele Bündchen è la nuova ‘Wellness Ambassador’ di Gaia Herbs, una nota azienda di integratori naturali. In occasione di questa collaborazione ha svelato alcuni suoi segreti di benessere, grazie ai quali è riuscita a superare momenti difficili che ha affrontato nella vita.

La supermodel di origini brasiliane, 43 anni, in passato ha sofferto di attacchi di panico, ansia e depressione, poi negli ultimi anni ha dovuto affrontare diversi periodi critici, prima con la pandemia, poi il trasferimento in Florida dal Massachusetts e infine il divorzio lo scorso ottobre dal marito Tom Brady, il quale dalla scorsa estate è legato a un’altra top model, Irina Shayk. Una relazione che ha avuto una grossa eco mediatica.

A fronte di questi cambiamenti, Gisele ha scelto di istruire a casa il figlio Ben di 13 anni e la figlia Vivian di 10. “E’ stata dura per la mia famiglia – ha detto – è stato tanto per ogni aspetto della mia vita. Sembrava che ci fossero sole cose brutte”. Per superare i momenti duri, la modella si è affidata alla meditazione, all’esercizio fisico quotidiano, come camminare, lo yoga e sollevamento di pesi leggeri.

La 43enne ha scelto di seguire una nutrizione sana e ha scritto anche un libro di ricette intitolato, ‘Nourish‘. “Credo – ha aggiunto – che se non avessi avuto tutti questi strumenti che mi hanno aiutata nei momenti difficili, sarebbe stata molto dura per me”.

Gisele ha deciso di smettere di bere per migliorare la qualità del sonno e sentirsi più presente nella vita quotidiana. “Quando non bevo – ha spiegato – dormo molto meglio. Dobbiamo amare noi stessi. Quando chiediamo troppo al nostro corpo, dobbiamo anche darci una regolata. Bisogna prendersi cura di questo unico veicolo che abbiamo, giusto?”. Infine ha un consigli per le donne, in particolare le madri, “prendersi cura si se stesse non è da egoiste“. (Fonte Ansa).