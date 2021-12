Idee regalo per il Natale, 5 prodotti per capelli al top

Se siete alla ricerca del regalo last minute per Natale, abbiamo qualche idea per voi. Comprare un prodotto alleato dei capelli è sempre una buona soluzione. Soprattutto in questo periodo che c’è chi fatica ad arrivare a fine mese e non può che accogliere con piacere un dono alleato di bellezza.

5 prodotti di bellezza per capelli al top.

Partiamo dalle maschere ristrutturanti. Una molto valida che abbiamo provato è la maschera Orovivo di Biopoint. Ha tre olii biologici alla base della formula: l’olio di Argan, che nutre con estrema leggerezza e incredibile setosità; l’olio di cipero, che addolcisce e dona volume ai capelli e un grande classico: l’olio di semi di lino.

Altra garanzia di successo è la Coco & Eve Hair Mask, che ripristina i capelli secchi, danneggiati da styling, levigatura, colorazione e inquinamento. Se la persona alla quale la volete regalare ama il cocco, questa maschera inebrierà i suoi sensi e anche a capelli asciutti l’essenza non sparirà.

Kerastase Nutritive Masque Magistral è un’altra maschera nutritiva fondamentale per lunghezze estremamente secche. Altra validissima maschera è la Nourishing Vegetarian Miracle Mask di Davines, extra idratante e nutriente per capelli sfibarti, grossi o indisciplinati.

Vi segnaliamo anche uno dei migliori oli per capelli che abbiamo provato fino adesso, ovvero Kérastase Elixir Ultime L’Huile Originale, arricchito con olio di marula. Altro olio molto valido, dalla texture più leggere, è Sp Wella Luxe Oil, elisir ricostruttivo contenente oli pregiati, che trasformano la capigliatura senza appesantirla, rinforzandola e preservandone l’idratazione. Anche Meghan Markle lo usa.

Sempre della linea Biopoint, mette nel carrello il profumatissimo olio Orovivo, che contiene sempre olio di argan, olio di cipero e olio di semi di lino. Se volete che i vostri capelli lascino la scia quando camminate questo fa al caso vostro. Ora non vi resta che scegliere il regalo più adatto alle vostre esigenze!