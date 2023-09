Cos’è l’Hair Cycling: il prodigioso beauty trend per Capelli sani e forti

L’Hair Cycling è la nuova tendenza per capelli sani e forti che sta spopolando su TikTok, accumulando oltre 13 milioni di visualizzazioni nei mesi scorsi. Questo fenomeno ha catturato l’attenzione delle appassionate di haircare della Gen Z e non solo.

In realtà, i professionisti e i tricologi conoscono da tempo questa sorprendente routine di haircare. Scopriamo di cosa si tratta e quali benefici può portare alla salute dei tuoi capelli.

Cos’è l’Hair Cycling?

L’Hair Cycling è un metodo basato sull’alternanza di prodotti con azioni diverse nella tua routine di cura dei capelli, mirato a migliorare la salute del cuoio capelluto e ad aumentare l’idratazione e la luminosità della chioma. Questa tecnica affronta molteplici problemi dei capelli, come secchezza, forfora e produzione eccessiva di sebo, senza appesantire i capelli. Ma come funziona?

I Benefici di questa tecnica

I tricologi professionisti ritengono che l’Hair Cycling possa minimizzare l’irritazione del cuoio capelluto causata da agenti esterni o da prodotti contenenti sostanze aggressive come solfati e siliconi. Come la pelle del viso e del corpo, anche il cuoio capelluto richiede cure adeguate per mantenere il suo equilibrio. L’uso prolungato degli stessi prodotti nel tempo può correggere un problema ma causare altri, come la forfora o la dermatite seborroica. Pertanto, alternare i prodotti per la cura dei capelli può essere una soluzione valida per ottimizzare la salute dei tuoi capelli.

Come Praticare l’Hair Cycling

Se sei interessato a provare l’Hair Cycling, ecco una guida di base:

Primo Lavaggio:

Inizia con un trattamento esfoliante delicato per rimuovere accumuli di prodotti per lo styling, smog e sebo in eccesso. Fai attenzione a non strofinare troppo per evitare irritazioni. Esegui una doppia detersione con uno shampoo privo di solfati e petrolati per rimuovere impurità dalla fibra capillare e purificare il cuoio capelluto. Applica un balsamo idratante per districare i capelli e completa con un siero o un olio per trattenere l’idratazione e riparare le doppie punte.

Secondo Lavaggio:

Usa uno shampoo leggero e idratante per ripristinare l’idratazione e la lucentezza dei capelli. Applica una maschera nutriente ed idratante per 5 minuti per fornire un’idratazione duratura alle punte danneggiate. Termina con un balsamo leave-in per mantenere le lunghezze morbide e idratate e ridurre l’effetto crespo.

Seguendo questa routine di Hair Cycling, potrai godere di capelli più sani, luminosi e ben curati. Personalizza la tecnica in base alle tue esigenze specifiche per ottenere i migliori risultati.