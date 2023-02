Perché tutti vanno pazzi per il succo di cipolla per i capelli?

Succo di cipolla per capelli più sani e luminosi? Facciamo un tuffo nell’ultimo trend per capelli che è partito da TikTok e cerchiamo di capire se è davvero valido. Il desiderio di avere capelli sani, forti e luminosi è universale e in molti farebbero follie pur di ottenerli. Come ultimo esempio, l’esplosione di un trend piuttosto singolare: il succo di cipolla fatto in casa da mettere sulle nostre chiome.

Sì, avete letto bene. Se anche tu sei fan dei trucchi beauty che girano su TikTok, è molto probabile che ti sia imbattuto sui video in cui qualcuno prende delle cipolle, le fa bollire e procede con il proprio trattamento per capelli fatto in casa. Questo mi ha fatto porre la domanda: dovremmo correre tutti nei negozi di alimentari e fare scorta di cipolle?

Per cercare di capire se effettivamente il succo di cipolla per i nostri capelli è un toccasana, ho iniziato a fare ricerche su internet. A tal proposito, alcuni esperti si sono già espressi.

Cos’è il succo di cipolla per i capelli?

John Kahen, capo chirurgo dei capelli e fondatore del “Beverly Hills Hair Restoration” è stato interpellato in merito al succo di cipolla dal magazine InStyle. L’esperto spiega che si tratta di un succo estratto dalla cipolla e che viene applicato sul cuoio capelluto e sui capelli. Il dottor Kahen continua spiegando che anche se questo metodo sta esplodendo ora grazie a TikTok, non si tratta di una cosa nuova. “Alcune persone lo usano da molto tempo come rimedio naturale a casa”, dice. “Ci sono prodotti sul mercato che usano la cipolla come ingrediente da molto tempo”.

Si tratta di un metodo che può utilizzare chiunque, non esiste un tipo o una lunghezza di capelli specifici più adatti. Certamente, tutto dipende da come la tua pelle può reagire alla cipolla (ovviamente, se ne sei allergico dovresti evitarla del tutto). Aggiunge che questo trattamento è molto utile per coloro che vogliono stimolare la crescita dei capelli e aumentarne il volume.

Usare il succo di cipolla nei capelli ha davvero dei benefici?

Ci sono alcuni studi preliminari che suggeriscono che questo succo può aiutare nella caduta dei capelli e migliorare la salute dei capelli e del cuoio capelluto. Questo perché le cipolle sono ricche di flavonoidi, vitamine e minerali e soprattutto di zolfo, minerale legato ad alcuni amminoacidi che costituiscono le proteine della cipolla. Lo zolfo presente nelle cipolle potrebbe contribuire a rendere i capelli più sani e forti, prevenirne la caduta e l’imbiancamento o canizie, favorirne la crescita e combattere affezioni a carico del cuoio capelluto.

Inoltre la cipolla ha benefici antimicrobici e antinfiammatori, che favoriscono la salute del cuoio capelluto. Le cipolle sono anche ricche di potassio, antiossidanti e amminoacidi.

Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per affermare definitivamente che il succo di cipolla aiuta effettivamente con la crescita e la salute dei capelli. “È importante ricordare che questo rimedio potrebbe non funzionare per tutti i tipi di capelli e che dovremmo avere aspettative realistiche per un rimedio casalingo”, afferma il dott. Kahen. “Dovresti anche consultare un esperto di capelli o un dermatologo prima di procedere con questo trattamento”.