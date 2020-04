Gwyneth Paltrow è diventata in questi ultimi anni una guru di bellezza. Attraverso il suo sito Goop offre consigli di lifestyle all’avanguardia, alcuni dei quali discutibili, ma altri, soprattutto quelli che riguardano prodotti cosmetici, davvero interessanti.

Uno degli strumenti che l’attrice usa per coccolare la pelle del suo viso è la gold sculpting bar firmata dalla famosa makeup artist Jillian Dempsey. Quest’ultima ha scoperto la barra levigante per il viso durante un viaggio di lavoro in Giappone e ha subito iniziato a usarla sulle sue clienti.

Realizzata con oro ventiquattro carati, la sculpting bar amata da Gwyneth Paltrow utilizza sottili vibrazioni per rendere il viso più scolpito. Dempsey la usa per preparare le sue clienti prima del red carpet, ma consiglia di utilizzarla ogni giorno per dieci o quindici minuti se l’obiettivo è quello di ottenere risultati ottimali. Gli effetti durerebbero per l’intera giornata. In Italia è venduta dal sito Luisa Via Roma e costa ben 219 euro. Un prezzo elevato che lo rende a tutti gli effetti un oggetto di lusso.

Ma se la sculpting bar suona come un oggetto inaccessibile, vi ricordiamo anche altri strumenti promossi dal sito Goop, come il rituale Gua Sha, amato anche dalla top model Miranda Kerr. Si utilizzano pietre che hanno varie forme, piatta, a farfalla, a cuore, ciascuna per una migliore aderenza dei punti del viso da liftare e rassodare, modellando i contorni e ossigenando la pelle . Il Facial Gua Sha produce benefici a partire dal calore generato dallo sfregamento che comunica al corpo che c’è una reazione da avere, una ‘ferita da sanare’ e così si auto rigenera. Gua infatti significa “strofinare” e Sha “calore” .

Ci sono poi i rulli, come quello di giada e quarzo. Per quanto riguarda i benefici sullo spirito e sulla mente, l’utilizzo di questi strumenti ha proprietà calmanti e rasserenanti, aiuta a superare le paure, consola, dona compassione e benevolenza. Infine, aiuta a chiarirsi le idee e apre la mente alle novità.