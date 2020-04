ROMA – Si chiama rullo di giada ma è conosciuto anche come giada roller ed è l’oggetto del desiderio ormai indispensabile per una buona skincare. Nello specifico, il rullo di giada non è altro che un oggetto costituito da un manico che funge da impugnatura e da una o due pietre di giada rotanti da passare sul viso dal basso verso l’alto. La giada è famosa per essere una pietra dura a bassa conduzione di calore e che ha quindi il vantaggio di rimanere fredda anche quando viene frizionata sul viso.

Può questo piccolo oggetto aiutare a spianare rughe e contrastare occhiaie e gonfiori sul viso? In molte se lo chiedono ma, intanto, le addicted della pietra di giada sono diventate migliaia, tanto che l’hashtag #rollerjade su Instagram ha superato i 100mila post, grazie anche alla guru di questo oggetti di skincare, niente meno che Gwyneth Paltrow.

Pietre e jade roller sono in voga (per la verità nella catena cool di Face Gym, a Los Angeles, Londra, New York c’è anche una versione dorata con la stessa funzione): utilizzando a viso pulito un olio come vettore, di rosa mosqueta o semplicemente di mandorle o un fluidificante viso multi oil (c’è un brand inglese specializzato, Philosophia Botanica che ha sieri e oli organici di rosa, baobab, calendula, neroli utilizzati in particolare come boost antiossidanti nei rituali spa, ad esempio all’Eden a Roma), si massaggia la pelle lentissimamente con il roller , sottolineando sulle rughe più o meno profonde del viso e aiutandosi con le pietre che producono un massaggio energetico (Tui Na).

A quanto pare è proprio la combinazione del rullo di giada e del massaggio che si utilizza, ciamato Gua Sha, ad agire sull’epidermide con un efficace effetto lifting. Il Facial Gua Sha produce benefici a partire dal calore generato dallo sfregamento che comunica al corpo che c’è una reazione da avere, una ‘ferita da sanare’ e così si auto rigenera. Gua infatti significa “strofinare” e Sha “calore” .

Ma vediamo nello specifico le proprietà della giada. Durante le dinastie cinesi la giada era classificata come “Gemma Imperiale” e questa pietra

semipreziosa è ancora oggi considerata come una pietra ‘guaritrice’, pietra ricca di benefici per il corpo e per la mente. E’ una pietra dura appartenente alla famiglia del sillicate e può avere diverse colorazioni, ma di solito è

verde, a causa della presenza di cromo. Non è un minerale, ma una pietra formata da due minerali, nefrite e giadeite, distribuiti secondo una struttura a granuli e fibre intrecciate. Questa pietra preziosa, oltre ad

essere usata fin dall’antichità per produrre gioielli, à molto apprezzata in cristalloterapia per le sue proprietà calmanti e lenitive.

Video di cottonbro da Pexels

Come tutte le pietre verdi, la giada è collegata al quarto chackra, quello del cuore. Il suo elemento invece è l’acqua, legato alla sfera della femminilità e delle emozioni (compassione, amore, guarigione e riconciliazione). In cristalloterapia, questa pietra è utilizzata per rafforzare il cuore, riattivare la circolazione e purificare il sangue. Inoltre è usata anche per il benessere del fegato e della milza e per rafforzare il sistema immunitario. Ha proprietà riequilibranti, migliora la funzionalità dei reni e aiuta a sgonfiare gli arti.

Sul viso ha proprietà anti-age, se utilizzata con strumenti come il jade roller o il gua sha. Per quanto riguarda i benefici sullo spirito e sulla mente, ha proprietà calmanti e rasserenanti, aiuta a superare le paure, consola, dona compassione e benevolenza. Infine, aiuta a chiarirsi le idee e apre la mente alle novità. Evocatrice di saggezza e sincerità, apporta prosperità, amore e longevità. E’ inoltre utilizzabile come amuleto protettivo. E’ considerata da sempre come una pietra che aiuta e propizia la fortuna economica.

La medicina tradizionale cinese ritiene che l’effetto rinfrescante della giada aiuti ad alleviare i dolori sinusali e i mal di testa, ad alleviare lo stress e le borse sul viso. Le proprietà di questo minerale fanno si che abbia

un alto livello di conducibilità termica; questo ha l’effetto di renderlo efficiente nell’allontanare il calore dal viso.

Se l’idea è di provare da soli, innanzitutto bisogna trovare il prodotto giusto. Al momento dell’acquisto è necessario accertarsi che la pietra risulti fredda, altrimenti si tratta di resine. In questo periodo in cui i negozi sono chiusi, possiamo affidarci ad Amazon dove abbiamo selezionato per voi i rulli di giada più quotati e più apprezzati, scegliendoli dalla sezione apposita di best seller.

Rullo di giada cetificato per il viso Plantifique, acquista su Amazon 23,99 €

Rullo di giada + 30 ml SIERO Vitamina C con Acido Ialuronico, Acquista su Amazon 19,99 €

ARI ANWA Skincare ® Jade Roller per viso, Acquista su Amazon 22,95 €

Rullo di giada al quarzo rosa Grace & Stella, acquista su Amazon 16,98 €

Foto in evidenza di cottonbro da Pexels