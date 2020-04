Miranda Kerr è una delle modelle più popolari del pianeta. Negli ultimi anni è diventata una guru di bellezza sulla scia della star Gwyneth Paltrow. La top model australiana ha lanciato una sua linea di cosmetici organici, Kora Organics, distribuita in Italia da Douglas. Un brand di successo, che lei stessa ama promuovere attraverso i canali social.

Ci sono alcuni elementi che fanno parte della beauty routine di Miranda, oltre ai suoi prodotti di bellezza. All’apice c’è il Gua Sha, il rituale cinese che prevede l’utilizzo di roller e pietre naturali per avere una pelle del viso al top. Gua infatti significa “strofinare” e Sha “calore”. Dal quarzo alla giada, i materiali alleati sono diversi. Si massaggia la pelle con il roller , sottolineando sulle rughe più o meno profonde del viso e aiutandosi con le pietre che producono un massaggio energetico. Pietre che hanno varie forme, piatta, a farfalla, a cuore, a pesciolino, lunga a cucchiaio, ciascuna per una migliore aderenza dei punti del viso da liftare e rassodare, modellando i contorni e ossigenando la pelle.

Il tè è il secondo alleato di bellezza della modella. Lei stessa ha disegnato una linea di tazze in porcellana per il celebre brand britannico Royal Albert. Bere tè almeno tre volte a settimana allunga la vita e mantiene il corpo in salute. Infatti, riduce il rischio di malattie cardiovascolari e fa diminuire il tasso di mortalità. A dirlo è uno studio pubblicato dallo European Journal of Preventive Cardiology e realizzato dall’Accademia cinese di scienze mediche.

Olio di cocco. Miranda Kerr lo utilizza anche per cucinare. C’è chi ritiene abbia degli effetti positivi per la pelle. I pareri sui benefici di questo alimento in cucina sono molto discordanti. Meglio limitarsi all’uso estetico. Considerando che in Italia abbiamo uno degli oli più salutari in circolazione, quello extravergine di oliva, è sconsigliabile sostituire quest’ultimo con altre opzioni.