Migliaia di acquirenti definiscono questa crema per pelle secca come una “cura miracolosa”, un prodotto che idrata a fondo e non unge. Se c’è qualcosa di più fastidioso della pelle secca, è la crema idratante che non si assorbe e accumula strati e strati di unto su cosce e braccia. Ma ora migliaia di acquirenti su Amazon sono convinti di aver trovato la crema per pelle secca che sembra essere una “pozione magica”. E oltre ad essere efficace è anche piuttosto conveniente.

Con oltre 6.000 valutazioni e recensioni a cinque stelle su Amazon USA, che la definiscono una “cura miracolosa” e un qualcosa che “funziona davvero” per chi soffre di prurito cutaneo ed eczema, la crema per pelle secca ad azione calmante contro il prurito di Curél è una delle creme idratanti preferite di Internet.

Questo prodotto che puoi acquistate per soli 10 euro, è considerato una delle migliori creme idratanti mai provate da tantissimi recensori americani.

Perché questa crema per il corpo è così amata

Accettata dalla National Eczema Association come qualcosa di sicuro e benefico per le persone con eczema e pelle sensibile, la lozione per il corpo di Curél è ricca di ceramidi ( molecole lipidiche che si trovano naturalmente nella pelle e possono aiutare a riparare le barriere cutanee danneggiate). La pelle a basso contenuto di ceramidi è soggetta ad arrossamenti e secchezza, quindi pensa alla lozione per il corpo di Curél come un bicchiere d’acqua tanto necessario per la pelle secca e irritata.

Inoltre, questa crema per pelle secca è ideale per chi ha la pelle sensibile in quanto priva di fragranze irritanti.

Leggi anche: Chi la usa dice che questa crema al retinolo rende la pelle tonica ed elastica in pochi giorni

Un acquirente americano che utilizza questa lozione “da anni” l’ha definita un punto di svolta. “La mia pelle è super sensibile e si irrita rapidamente facendo le normali attività quotidiane. Ma questa lozione ha reso la mia pelle un’opera d’arte”.