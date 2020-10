“Dopo il primo utilizzo di questa crema per i piedi, sembrava che avessi fatto una pedicure”. Anche se i centri estetici rimangono fortunatamente aperti, molti di noi non rinunciano a qualche trattamento di bellezza anche a casa.

Tra vari metodi di depilazione e manicure e pedicure di lunga durata, probabilmente abbiamo utilizzato tonnellate di prodotti cercando di ottenere risultati di qualità senza uscire di casa. Quindi ha senso che quando un prodotto funziona davvero , tutti corrino a comprarlo. Questo sembra essere il caso della crema per i piedi Heel Genius di Soap & Glory.

Secondo quanto riferisce il marchio, le vendite di questa crema per i piedi sono quasi raddoppiate (fino all’85%, per l’esattezza) negli ultimi sei mesi. E sono state vendute oltre 107.300 flaconi.

La formula di questa crema per i piedi

La formula è ricca di allantoina, lenitiva per la pelle, glicerina idratante e olio di macadamia. Un mix di ingredienti che lavorano insieme per nutrire e trasformare i tuoi piedi. E grazie agli acidi della frutta esfolianti (mirtillo, arancia e limone) presenti nella formula, questa crema rimuoverà la pelle secca e morta in modo che i tuoi piedi siano super lisci.

CORRELATO: Questa è la crema idratante francese più amata dalle modelle ed è anche low cost

Basta applicare la crema sui piedi prima di andare a letto (puoi usarla tutte le sere!) e poi indossare un paio di calzini di cotone per permetterle di fare la sua magia mentre dormi. Chi l’ha acquistata, è impressionata dalla rapidità con cui si notano i risultati. Molti giurano che i piedini appaiono più morbidi appena messa la crema. Altri sostengono che in 3 giorni sono sparite tutte le imperfezioni.

“I miei talloni hanno la tendenza a screpolarsi e ho provato tutti i tipi di creme per i piedi, lozioni e burri”, ha detto un acquirente. “Dopo il primo utilizzo, i miei piedi sembravano come se avessi fatto una pedicure”.

CORTESIA SOAP & GLORY

Anche se la crema Soap & Glory ha avuto molta popolarità negli ultimi mesi, in realtà ci sono acquirenti che ne sono innamorati da anni. E funziona così bene su piedi di chi ne è innamorato, che alcuni hanno persino iniziato a spalmarlo anche sulle mani e sui gomiti prima di andare a letto.

“La uso da meno di una settimana e sembra che abbia fatto una manicure. Le mie unghie, le cuticole, la pelle delle mani e dei piedi non è mai stata così bella”.

Che tu stia ancora evitando i centri estetici o semplicemente cercando di aspettare il più a lungo possibile tra un appuntamento e l’altro, questa famosa crema Soap & Glory è destinata a essere il tuo nuovo punto di riferimento per piedi lisci. E poiché c’è ora l’offerta di due flaconi a 20 euro, non puoi davvero trovare un affare migliore per risultati che competono con una pedicure di qualità da salone.