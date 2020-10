Una crema idratante portentosa, che viene pizzicata spesso nei beauty case delle modelle durante le settimane della moda.

Non per imitare i cliché di Emily in Paris, ma è generalmente noto e accettato che i prodotti di bellezza francesi siano tra i più venerati al mondo. Per gli amanti della bellezza, un viaggio ne “la farmacie” è considerato un pellegrinaggio per creme, maschere e oli mirato al raggiungimento del bagliore casual di icone come Jane Birkin o Sophie Marceau.

I prodotti di bellezza di marchi francesi sono così amati che vengono utilizzati dalle bellezze di tutto il mondo. Uno tra i prodotti più gettonati tra le modelle, per esempio, è la crema idratante Embryolisse Lait-Crème Concentré. Sviluppata da un dermatologo, è un prodotto di punta delle farmacie francesi dal 1950.

Questo flacone di crema idratante sembra quasi anonimo. Eppure, nasconde un prodotto incredibile. Non è un caso se si tratta dell’arma segreta di make-up artist e modelle della settimana della moda per anni.

Charlotte Gainsbourg, figlia di Jane Birkin, in una intervista nel 2017 ha ammesso che sua madre “usa una cosa in particolare: Embroyolisse”.

Ciò che rende Embryolisse un tale “santo graal” per icone come Birkin e Karlie Kloss, così come per i MUA delle star, sono i suoi poteri che donano ala pelle un aspetto di rugiada. Come riportato una volta dal New York Times Style Magazine, la crema idratante di Embryolisse è amata dai truccatori per la sua capacità di rendere la pelle tonica e ultra idratata.

Formulata con burro di karité, cera d’api e aloe vera, Embryolisse scivola e si assorbe così facilmente che è perfetta come primer. Dona una sensazione non grassa, che la rende perfetta anche come maschera idratante per la notte.

Ma la vera chicca è questo prodotto è di lusso solo per la formulazione. Il prezzo, invece, è super contenuto e adatto a tutte le tasche. Su Amazon, per esempio, puoi acquistarla per meno di 15 euro.

