Una crema idratante che, secondo chi l’ha già acquistata, è davvero efficace e funziona come una “magia”. Uno degli ingredienti recenti che è sotto i riflettori nel mondo della cura della pelle è senza dubbio la bava di lumaca. Un ingrediente affidabile, presente in molti prodotti di bellezza coreani. La bava di lumaca è vista come la soluzione definitiva a infiammazioni, secchezza e perdita di elasticità nella pelle matura.

Se ancora non hai provato la bava di lumaca ma sei tentato, sappi che migliaia di acquirenti su Amazon giurano che questa crema idratante quotidiana funziona come una “magia” sulla pelle. E puoi averla al costo di 40 euro. Certo, non economico ma nemmeno impossibile.

La crema idratante riparatrice alla bava di lumaca di SeoulCeuticals contiene il 97,5% di estratto di bava di lumaca, ma non è tutto. Il burro di karitè, l’aloe biologica, il tè verde biologico, l’olio di jojoba e la vitamina E apportano idratazione e nutrienti alla pelle.

Denominata “crema riparatrice” per un motivo: sembra faccia miracoli su una grande varietà di problemi della pelle tra cui linee sottili, rughe, occhiaie, arrossamenti. Può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle, ma funziona particolarmente bene sulle pelli secche o mature.

Non è un caso se, negli ultimi tempi, questa crema idratante ha conquistato oltre 3000 valutazioni eccellenti su Amazon. Molti acquirenti affermano che questa crema è ormai un punto di riferimento della propria skincare per combattere i danni del sole, la secchezza e per ridurre al minimo le linee di pespressione.

CORTESIA SEOUL CEUTICALS

“La mia pelle ha un aspetto straordinario”, ha detto un acquirente. “Oltre ad idratare il mio viso, ha contribuito a fare una notevole differenza nelle linee sottili sulla fronte e intorno agli angoli dei miei occhi”.

