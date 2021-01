Una crema biologica anti età e con ingredienti clean che funziona davvero e che, secondo chi la utilizza da tempo, ti fa tornare la pelle del viso come quando avevi 20 anni. Dopo anni di ricerca di formule per la cura della pelle, e di utilizzo di ingredienti improbabili (formaldeide… perché?), tendo a prediligere marchi che so essere completamente affidabili. Prima della pandemia potevo passare ore a esaminare i corridoi dei negozi di skincare. Alcuni dei migliori prodotti venivano sempre dal marchio di bellezza biologico Andalou Naturals.

Andare in giro per negozi non è più una opzione da prendere alla leggera, ma la sezione Amazon del marchio offre parecchi prodotti interessanti. E, come fa notare chi la usa da tempo, la crema biologica anti età Hyaluronic DMAE Lift & Firm del marchio è una delle migliori creme antirughe esistenti.

Delle di più di 1300 recensioni sulla crema biologica anti età, centinaia di queste sono eccellenti. Moltissime sostengono questo prodotto riduce effettivamente le rughe. “Ho letteralmente provato ogni marca e tutti i tipi di lozioni, creme e sieri, e questa è di gran lunga il migliore per contrastare le linee sottili e più profonde”, dice un acquirente.

Gli ingredienti di questa crema biologica

Secondo altri acquirenti, bastano poche settimane di utilizzo costante per vedere i primi benefici sulla pelle. Ma allora, cosa c’è all’interno di questa crema biologica? Innanzitutto partiamo con il dire che non c’è alcun ingrediente nocivo o riempitivo. Invece, è presente un mix super idratante di burro di karité, olio di argan, olio di semi di borragine, olio di enotera, olio di jojoba, acido ialuronico, pantenolo e allantoina. Il tutto combinato con cellule staminali di frutta antietà, vitamina C, estratto di foglie di tè bianco, e la stella della formula: il DMAE, un derivato della vitamina B rassodante.

La cosa più incredibile è che questa crema non farà nemmeno piangere il tuo portafoglio: puoi acquistarla per soli 19 euro.

CORTESIA ANDALOU NATURALS

Il potere antirughe è così rapido che, pur stando un solo giorno senza la crema, alcuni acquirenti hanno notato un’immediata differenza nella pelle. Messa di notte, al risveglio la pelle appare “morbida, rimpolpata e oserei dire PIÙ GIOVANE”, ha detto un acquirente.

“Non faccio mai recensioni, ma a 70 anni ho finalmente trovato una crema che sta invertendo tutti i danni del sole”, scrive un altro cliente felice. “Le mie rughe profonde sono scomparse e il tono della mia pelle sembra davvero sano”, spiega. “Posso davvero dire che sembra come se avessi circa 50 anni”.