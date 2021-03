Persone di tutte le età ammettono di essere ossessionate da questa crema antirughe. Mai sentito parlare della glicazione? È essenzialmente un modo elegante per descrivere il processo naturale di invecchiamento. In sostanza prodotti finali della glicazione avanzata (AGE) iniziano a scomporre il collagene e l’elasticità della pelle nel tempo, portando alla formazione di rughe e linee sottili.

La glicazione è causata da molti fattori, tra cui cattiva alimentazione, esposizione costante al sole o il fumo. Sebbene non possa essere completamente fermata, una buona cura della pelle può fare un’enorme differenza. Prendi come esempio la crema antirughe Skinceuticals AGE Interrupter: è stata formulata specificamente per rallentare il processo di glicazione.

Questa crema anti età contiene una potente combinazione di proxilano, che stimola la sintesi delle molecole in grado di trattenere l’acqua per migliorare l’elasticità, la tonicità cutanea e il turgore della pelle. L’estratto di mirtillo, che rallenta il processo di glicazione. E fitosfingosina, che favorisce la sintesi dei lipidi andando a rinforzare e proteggere la barriera cutanea, e facilitando il suo naturale processo di ricostituzione.

Il marchio consiglia di applicare uno strato sottile di crema su viso, collo e petto fino a due volte al giorno, seguito da un siero alla vitamina C e da una crema solare.

CORTESIA SKINCEUTICALS

Va bene, ci togliamo subito il dente dolente: questa crema antirughe non è economica. Un flacone da 48 ml viene più di 160 euro. Tuttavia, molti recensori affermano che questa crema “vale ogni centesimo” e ha “mostrato risultati immediati” su rughe e linee sottoli. Altri l’hanno definita “il miglior prodotto in assoluto” e affermano che se la batte persino con i prodotti La Mer usati in passato.

“Il prodotto funziona”, ha scritto un acquirente sul sito del marchio. “Ho usato un sacco di creme idratanti che si dicevano [di essere] anti-invecchiamento e alla fine non sono altro che creme idratanti mediocri. Questo prodotto idrata, rassoda e fa tutto ciò che dice di fare. C’è una differenza visibile e sono scioccata”.

“Ho comprato questa crema antirughe insieme a una al retinolo e il mio unico rimpianto è quello di non averla scoperta prima” ha detto un altro recensore. “Con un prezzo piuttosto alto avevo aspettative davvero alte e questo prodotto le ha superate tutte! In un mese di utilizzo di questo prodotto ho visto la mia pelle cambiare e lo consiglio a tutti quelli che conosco”.

La buona notizia, è che in questo momento la crema Skinceuticals AGE Interrupter è in sconto del 20% sul sito di farmacia Igea, e potrai acquistarla a 135 euro invece che 170 euro.